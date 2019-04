Afrique: Les juges de la Cour Africaine - Première visite à la Cour de justice de la CEDEAO

document

Arusha, le 16 avril 2019 : une délégation de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, conduite par son Président, l'hon. Juge Sylvain Oré, effectuera, du 29 avril au 4 mai 2019 à Abuja (Nigeria), une visite de travail d'une semaine à la Cour de Justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et rencontrera également des responsables nigérians. Cette visite de réciprocité fait suite à la visite inaugurale de la Cour de Justice de la CEDEAO à la Cour d'Arusha en février dernier, au cours de laquelle un mémorandum d'accord a été signé.

Le Président de la Cour africaine, l'hon. Juge Sylvain Oré, a déclaré que "Cette visite contribuera au renforcement de la coopération judiciaire et du partage d'expériences entre les deux tribunaux."

Cette visite, a-t-il ajouté, s'inscrit dans le cadre des efforts que la Cour africaine a entrepris pour renforcer les liens avec les tribunaux régionaux du continent. Un mémorandum d'accord similaire a été signé le mois dernier à Arusha entre la Cour africaine et la Cour de Justice de l'Afrique de l'Est.

La délégation de la Cour africaine, composée de trois Juges et de hauts fonctionnaires du Greffe, devrait rendre une visite de courtoisie au Président de la République fédérale du Nigéria, S. E. Muhammadu Buhari, et rencontrer de hauts responsables des ministères des Affaires étrangères et de la Justice. Les délégués de la Cour africaine se rendront également à la Commission nigériane des droits de l'homme, à l'Association du Barreau nigérian et rencontreront des ONG et des organisations de la société civile.

NOTES POUR LES RÉDACTEURS EN CHEF:

1. La CAfDHP (Cour africaine) a été créée en vertu de l'article 1 du Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, pour compléter le mandat de protection des droits de l'homme de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, en vue du renforcement de la protection des droits de l'homme sur le continent.

2. La Cour de Justice de la CEDEAO est un organe de la CEDEAO, communauté d'intégration régionale de 15 États membres d'Afrique de l'Ouest. La CEDEAO a été fondée en 1975 par le Traité de Lagos, mais la Cour de Justice n'a été créée qu'en 1991, après l'adoption du Protocole relatif à la Cour de Justice de la Communauté. En outre, le Traité révisé de la CEDEAO de 1993 a établi la Cour de Justice comme institution de la CEDEAO. Le Protocole a été modifié deux fois, en 2005 et en 2006. Le Protocole additionnel de 2005 a élargi la compétence de la Cour pour y inclure les actions en justice pour violation des droits de l'homme.

Des informations complémentaires sur la Cour africaine peuvent être obtenues sur le site Web de la Cour à l'adresse www.african-court.org et sur la Cour de la CEDEAO à l'adresse www.courtecowas.org.

Pour plus de commentaires:

Dr Robert Eno, Greffier de la Cour africaine

Tél: +255 2970430; 02970431; 02970432; 02970433; 02970434; 02970435

Courriel : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Pour les questions des médias: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. et Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.