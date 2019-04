Sénégal: Activité industrielle - Un regain de 4,4% au 4ème trimestre 2018 selon l'Ansd

Dans sa Note sur l'évolution de l'activité économique récente (Neer), l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) note un regain de 4,4% de l'activité industrielle au Sénégal.

L'activité industrielle est marquée, au quatrième trimestre 2018, par un regain de 4,4% de la production, par rapport au troisième trimestre 2018. L'Information est de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) dans sa Note sur l'évolution économique récente (Neer).

«En outre, les chefs d'entreprises anticipent globalement une hausse des commandes extérieures, des stocks de produits finis et de la capacité de production. En revanche, ils prévoient une stabilité de l'évolution des prix, de l'emploi ainsi que de la compétitivité pour le premier trimestre 2019 », lit-on dans le document reçu au Journal de l'économie sénégalaise (Lejecos).

Les niveaux de la production et des commandes locales sont cependant prévues à la baisse. Selon le document, à la suite de la chute enregistrée au trimestre précédent, l'activité industrielle est marquée, au quatrième trimestre 2018, par un regain de la production industrielle. Elle est ressortie à +4,4% comparée au trimestre précédent.

Cette performance est relativement liée à une bonne tenue de l'activité des industries mécaniques, alimentaires, des matériaux de construction et extractives ainsi qu'à une reprise de l'activité de production des industries textiles et du cuir.

Toutefois, cet accroissement est atténué par une baisse de l'activité de production des industries du papier et du carton, chimiques et de production d'énergie. Par ailleurs, il est noté une stabilité de la production des autres industries manufacturières.

Comparée au quatrième trimestre 2017, la production industrielle a progressé de 1,0%. La production au courant de l'année 2018 a crû de 1,1% en référence à celle de l'année précédente. La production totale sur les quatre trimestres de 2018 s'est repliée de 8,4% comparée à celle de la période correspondante de l'année précédente. La production des industries alimentaires, au quatrième trimestre 2018, s'est rehaussée de 17,0%, par rapport au trimestre précédent. Ce résultat découle essentiellement du bon comportement de l'activité de transformation et conservation de fruits et légumes (+86,1%) et de fabrication de produits à base de tabac (+7,9%).

Cette hausse est, tout de même, jugulée par un repli de l'activité de transformation et conservation de poissons, crustacées et mollusques (-45,7%), de fabrication de boissons (-22,8%) et de condiments et assaisonnements (-6,1%). En comparaison au quatrième trimestre 2017.

la production des industries alimentaires a chuté de 1,2%. La production totale au cours de l'année 2018 a régressé de 4,2% par rapport à celle de l'année précédente.