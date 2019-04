Maroc: Hausse des exportations marocaines d'artisanat

Les exportations des produits d'artisanat poursuivent leur tendance haussière lors du premier trimestre de 2019 avec un taux de croissance de 12% par rapport à la même période de 2018, selon le ministère du Tourisme, du Transport aérien, de l'Artisanat et de l'Economie sociale.

Les vêtements traditionnels sont parmi les produits qui ont connu une forte demande à l'étranger au cours du premier trimestre 2019, leurs exportations ayant progressé de 102% par rapport à la même période de l'année dernière, avec une part de 25% du chiffre d'affaires à l'export, a précisé le ministère dans un communiqué.

De même, poursuit la même source, les produits de dinanderie dénotent d'une forte demande extérieure et réalisent un taux de croissance de 61% par rapport à la même période de 2018, à l'instar des articles de bijouterie et les articles chaussants dont les chiffres d'affaires à l'export évoluent respectivement à hauteur de 28% et 23%, rapporte la MAP.

Les articles en poterie et pierre enregistrent, quant à eux, une progression de 16%, et se positionnent au deuxième rang, après les vêtements traditionnels, en termes de contribution au chiffre d'affaires à l'export à travers une part de 17%, précise le communiqué, notant qu'ils sont suivis du tapis qui se place en 3ème position avec une part de 14%.

En ce qui concerne la destination des produits d'artisanat, le ministère fait savoir que les exportations des produits artisanaux marocains vers la Belgique ont doublé par rapport à la même période de 2018 témoignant d'un excellent comportement vis-à-vis des produits artisanaux marocains avec un taux de croissance de ses importations qui atteint les 105%, notant qu'une performance a aussi été enregistrée par d'autres marchés européens tels que ceux espagnol (29%), français (23%) ou encore anglais (11%).

Le Japon se distingue à travers un bon taux d'accroissement (42%) suivi des pays arabes, dont la progression de 34% leur permet d'assurer une part dans le chiffre d'affaires global à l'export de 27%, et de préserver ainsi la 3ème position en termes de parts, après les USA (28%) et le marché européen (37%), ajoute la même source.

Les exportations de la ville d'Essaouira se sont multipliées par deux par rapport à la même période de 2018, a détaillé le communiqué, notant que Fès s'est également distinguée en réalisant un taux d'accroissement de son chiffre d'affaires à l'export de 97%.

Par ailleurs, le ministère a noté que d'autres villes ont enregistré une évolution positive, notamment Nador à travers un taux d'évolution de 60%, suivie de Tanger (14%), et de Casablanca (12%).

En termes de contributions au chiffre d'affaires à l'export, Casablanca et Marrakech continuent de détenir les plus grandes parts à l'export (49% et 29% respectivement), conclut-on de même source.