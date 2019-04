Togo: Francis Pedro Amuzun répond sèchement à l'interpellation de Prof. Apédo-Amah

En cinq point, l'ancien Vice-président de la CENI qui avait représenté CAP2015 et l'ANC de Jean-Pierre Fabre, le confrère Francis Pedro Amuzun a décortiqué le message adressé à toute l'opposition togolaise quant à l'emprisonnement des responsables et militants du PNP de Tikpi Atchadam. Il répond sèchement à certains points soulevés par Prof. Togoata Apédo-Amah.

Voici ses réponses aux différents points soulevés....

REPONSE DE PEDRO AMUZUN AU PROFESSEUR APEDO AMAH.

Professeur

J'ai lu ligne par ligne votre sortie sur l'arrestation et l'incarcération des responsables du PNP et vous me permettrez à contrario de votre certitude faire les mises au points suivantes.

1- Pourquoi c'est maintenant que vous faites une telle sortie, à mon avis tonitruante alors qu'à maintes reprises, le harcellement, la destruction de domicile, l'arrestation de responsables de partis ne datent pas d'aujourd'hui ?

2- Vous faites bien de citer l'emprisonnement de M. AGBOYIBO et les misères faites à Jean Pierre FABRE dans l'affaire des incendies des marchés de Kara et de Lomé. A mon sens vous l'avez juste fait pour faire passer votre message. Nous sommes témoins de ces faits et nous ne vous avons pas vu si véhément...

3- Que le pouvoir cinquantenaire s'acharne aujourd'hui sur le PNP est fortement condamnable et doit avoir la réprobation la plus énergique. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que des responsables de la C14 volent au secours du PNP. Souvenez vous, lorsqu'en septembre et octobre 2017, la maison d'ATCHADAM supposée encerclée par des forces de sécurité, a été annoncé, c'est bien Jean Pierre FABRE l'éternel incompris par vous qui a mobilisé ses collègues pour se rendre immédiatement sur les lieux sans craindre qu'ils soient arrêtés eux aussi. Par la suite, M. ATCHADAM a cru devoir s'exiler sans laisser la chance à ses collègues d'être en contact avec lui et ce depuis octobre 2017.

Ensuite, la C14 en son temps, n'a jamais abandonné aucun détenu. M. Kossi SAMA, secrétaire général du PNP et l'lmam HASSAN MOLA du PNP pour ne citer que ceux-là ont bénéficié non seulement du soutien de la C14 mais également de l'ANC et de son Président qu'on affuble à tort, de tous les noms.

Sur les incendies des marchés, vous n'oubliez pas que des responsables de l'ANC, ont dans l'indifférence totale croupi pendant cinq années en prison pour ce qu'ils n'ont pas fait et que Jean Pierre FABRE et un certain nombre de responsables demeurent toujours inculpés.

4- Vous insinuez malsainement que le dossier des incendies sera réouvert si l'ANC ne se magne pas le cus pour mettre les gens dans la rue en vue de libérer les responsables du PNP. J'avoue que sur ce coup, vous faites très fort et c'est diabolique votre insinuation. Pareille pensée est digne de méphitophémès et je veux bien croire que c'est sous le coup de la colère.

5- L'arrestation des responsables du PNP, ne réjouit personne et ce n'est pas la façon peu avenante que vous vouliez régler cette mauvaise passe qui est la bonne. En voulant voire les responsables politiques de l'opposition sérieuse agir, il vaut mieux ne pas les livrer à la vindicte populaire.

">