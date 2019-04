Soudan: Le Wali du Sud-Darfour rencontre des fonctionnaires de l'ONU dans l'État

Nyala — Le Wali par intérim de l'État du Sud-Darfour, major général Hashim Khalid Mahmoud a rencontré la délégation de l'Organisations des Nations Unies, le Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA) en présence du Commissaire à l'aide humanitaire dans l'État, Dr Jamal Yusuf.

Au cours de sa rencontre avec la délégation, le Wali a salué les efforts des organisations internationales et les services fournis aux citoyens de l'État et a promis à coopérer avec les organisations et à leur fournirait toutes les facilités nécessaires afin de les aider à fournir des services aux citoyens.

Le Directeur adjoint de (OCHA) au Soudan, Tinago Gikuti a rendu hommage de la réunion, affirmant l'importance du rôle joué par le gouvernement pour aider les organisations à fournir des services humanitaires aux nécessiteux afin de créer un environnement sûr sur les lieux des opérations humanitaires.

Il a remercié tous les organismes officiels, la Commission d'aide humanitaire et d'autres agences gouvernementales d'avoir aidé les organisations à fournir une assistance humanitaire et toutes les installations et procédures.