Maroc: Le GCAM facilite l'accès au financement de la mécanisation

Le Groupe Crédit Agricole du Maroc (GCAM) et l'Association marocaine des importateurs fabricants et commerçants du matériel agricole (AMIFCOMA) ont signé, vendredi à Meknès, une convention pour mettre en place des formules de financement plus souples et immédiates pour faciliter l'accès de l'agriculteur à un financement adapté.

En vertu de ce partenariat conclu en marge du 14ème Salon international de l'agriculture au Maroc (SIAM 2019), le GCAM confirme sa volonté d'accompagner, à travers la banque classique et "Tamwil El Fellah", les différents intervenants dans le secteur de la mécanisation et s'engage à offrir aux clients membres de l'AMIFCOMA, des conditions privilégiées permettant le financement de l'acquisition de tracteur ou de matériel agricole à un taux avantageux, avec des conditions plus souples et dans des délais raccourcis, rapporte la MAP.

Ce nouveau cadre de travail inclut aussi la réalisation en commun d'actions commerciales et de vulgarisation du machinisme visant l'amélioration du niveau de mécanisation des exploitations agricoles au Maroc.

Organisé sous le Haut patronage de S.M le Roi Mohammed VI, autour du thème "L'agriculture, levier d'emploi et avenir du monde rural" du 16 au 21 avril, le 14ème SIAM constitue un rendez-vous annuel incontournable pour présenter les avancées du Maroc dans le domaine agricole et confirmer le rôle crucial que joue l'agriculture en tant qu'un des leviers majeurs de la croissance économique.

Déployé sur une superficie de 185.000 m2 dont 95.000 m2 couverts, ce Salon, qui a connu la participation de 1.500 exposants de 60 pays, était l'occasion propice de débattre de plusieurs questions en lien avec l'agriculture marocaine, notamment les moyens de promouvoir l'emploi dans le monde rural, conformément aux Hautes orientations de S.M le Roi Mohammed VI.