Madagascar: Rallye Passion Antsirabe - Rivo et Ando Randrianarivony confirment !

Si le Rallye Passion a offert une impression du déjà vu avec la victoire de Rivo Randrianarivony et Ando, il a néanmoins offert de nouveaux prétendants aux titres et notamment cette percée de Mitsubishi dont la EVO 10 de Hery Be auteur d'une remontée spectaculaire.

Rivo et Ando Randrianarivony ont confirmé tous les biens qu'on pensait d'eux en ravissant le premier rallye de la saison avec une étonnante facilité. Les deux hommes et leur Subaru ont surtout attaqué durant la journée du vendredi.

Et après avoir fait le break reléguant à plus d'une minute leur plus sérieux rival notamment Tahina Razafinjoelina trahi par sa Subaru qui a eu un problème de surchauffe l'obligeant à abandonner après avoir remporté haut la main la 12ème spéciale, Rivo n'a fait que gérer son avance lors de la dernière journée de dimanche.

Aux premières loges. Avec un adversaire de moins la bataille faisait pourtant rage notamment entre Dani sur une Mitsu EVO 7 et Hery Be sur une EVO 10. Mais là aussi, c'est le jeune Fred Rabekoto, le petit frère du regretté Titi, qui réussit à leur faucher compagnie en s'offrant au passage la 14ème et la 16ème spéciales et venir s'installer en deuxième position.

Hery Be fit aussi sensation en prenant la deuxième place de la 16ème spéciale illustrant par la même occasion sa volonté de revenir aux premières loges après avoir dominé outrageusement les deux premières spéciales comme pour montrer que le slalom est désormais une chasse gardée des Rasoamaromaka avec ses deux fils, Faniry et Mika, intraitables sur les circuits fermés.

Ce premier rallye de la saison ouvre ainsi une nouvelle ère avec des challengers affûtés mais aussi une vague menaçante de la jeune génération de voitures. Teddy avec la Ford Ranger, Freddy sur une Isuzu D'Max, Haja Danielson sur une Ssangyong ainsi que Davonjy sur une Foton Tunland ont montré le bout de leur nez et qu'on ferait mieux de se méfier de ces nouvelles pick up.

Vivement donc la deuxième manche du championnat de Madagascar de rallye.