Madagascar: Airtel Madagascar - Le nouveau D.G Eddy Kapuku mise sur le développement du pays

Après des années de bons et loyaux services, Maixent Bekangba quitte la direction générale d'Airtel Madagascar et cède la place à Eddy Kapuku. La nouvelle figure de proue de l'entreprise de télécommunications malgache ambitionne d'insuffler un nouveau souffle au processus de développement du pays.

Lors d'une conférence de presse donnée mercredi dernier à l'hôtel Ibis à Ankorondrano, il a levé le voile sur ses ambitions de développement ainsi que sa vision vis-à-vis du marché des télécommunications.

Fer de lance. Sa première démarche sera bien évidemment de mettre en œuvre toutes les actions pour offrir aux usagers les meilleurs services et produits possibles. En tant que professionnel aguerri du monde des télécommunications et visionnaire, Eddy Kapuku, envisage en effet de faire des produits et des services développés par l'opérateur, un fer de lance pour la dynamisation de l'économie malgache. Une manière de faire en sorte qu'Airtel Madagascar puisse jouer un partenaire du gouvernement dans sa démarche de développement. A cet effet, l'opérateur ne ménage pas ses efforts dans ses différentes interventions. « L"inclusion financière, la réduction de la fracture numérique ainsi que le déploiement du réseau sont au cœur de nos priorités. Airtel Madagascar impulse les initiatives personnelles en mettant son réseau à la disposition de tous les Malgaches. Et nous offrons la possibilité de développer, de sécuriser et de faciliter les activités génératrices de revenus aussi bien en milieu rural qu'en zone urbaine, grâce à une large couverture de tout le pays ainsi qu'un service spécialement dédié au « mobile money : Airtel Money» a-t-il expliqué.

Le renforcement de la politique de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) d'Airtel Madagascar s'inscrit également dans la vision de cette nouvelle direction. Grâce à l'amplification des actions en faveur de l'environnement ainsi que la continuité des actions dans le domaine de la santé et de l'éducation, l'opérateur compte apporter une valeur ajoutée sociale et donne une dimension plus humaine à ses engagements auprès de la population. «Fidèle à sa politique de proximité, Airtel Madagascar veut être plus proche de la communauté qu'il sert de manière à ce que l'utile soit associé non seulement à l'agréable mais également au développement durable » a-t-il ajouté. Le nouvel homme fort d'Airtel Madagascar n'oublie évidemment pas le grand public qui est d'ailleurs le centre des préoccupations de l'opérateur. Ainsi, l'optimisation des tarifs en faveur du pouvoir d'achat de la majorité de la population malgache fait partie intégrante de la vision du numéro Un d'Airtel Madagascar. En effet, le coût de l'internet à Madagascar reste encore relativement élevé par rapport aux tarifs des pays similaires. «Des initiatives sont prises par les autorités compétentes afin que les entités concernées par la question puissent s'y pencher, le résultat de cette collaboration permettrait d'offrir des tarifs abordables aux abonnés et faciliterait par la même occasion l'accès de la population aux NTIC » a-t-il rassuré.

Accès égalitaire. Bien évidemment, l'enjeu est de taille en raison des énormes besoins exprimés par une population malgache de plus en plus nombreuse dont la taille reflète l'envergure de la mission d'Airtel Madagascar. En tant que porte-étendard de la vision stratégique et managériale de la société, le nouveau Directeur Général d'Airtel Madagascar ambitionne d'offrir un accès égalitaire aux Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC). Les investissements effectués en termes de couverture réseau et de technologie 4G traduisent d'ailleurs cette volonté de développer le marché des télécommunications, encore en pleine expansion. «Notre vision sera de pousser au maximum possible la pénétration d'utilisateurs internet dans ce pays parce qu'aujourd'hui avec une population de presque 26 millions d'habitants, seulement 12 % ont accès à l'internet fixe et mobile. Aujourd'hui, l'avantage d'Airtel Madagascar réside dans sa capacité d'offrir à toutes les catégories de population un réseau haut-débit, performant et abordable. Ainsi, nous accompagnons continuellement nos abonnés dans chacun de leur projet et encourageons toutes les démarches en faveur du développement».

Concurrence saine. L'objectif d'Airtel Madagascar étant de faciliter l'accès au service de télécommunications, le Directeur Général a également tenu à exprimer son soutien à la concurrence saine dans la mission de vulgarisation des produits et services qui permettent d'œuvrer en faveur de l'inclusion numérique. « La compétition saine reste bénéfique pour la population que nous servons et c'est pourquoi nous la soutenons ; nous considérons les compétiteurs comme des partenaires du développement. Toutefois, à travers cette compétition, Airtel Madagascar s'assume d'insuffler son dynamisme au marché tout en restant respectueux et solidaire vis-à-vis des populations que nous servons.» selon toujours le jeune D.G d'Airtel Madagascar qui a une pensée particulière à la jeunesse malgache. C'est ainsi qu'il estime que la jeunesse malgache doit participer au développement du pays à travers des projets entrepreneuriaux, culturels et sportifs. Raison pour laquelle, d'ailleurs, Airtel Madagascar s'engage à apporter un soutien sans relâche aux initiatives qui iront dans ce sens pour que les jeunes puissent s'épanouir en dehors de leurs études et demeurer un moteur pour l'avenir du pays. « En tant que partisan convaincu du bien-fondé de la devise, un esprit sain dans un corps sain, nous sommes prêts à soutenir les projets pertinents qui pourraient favoriser le développement durable des communautés. Des actions ont déjà été menées dans ce sens et nous continuerons sur cette lancée en faveur de la population que nous servons de manière à participer à l'épanouissement général du pays » a-t-il conclu.