Madagascar: Sport scolaire et diplomatie

La directrice nationale du sport scolaire France, le directeur de l'Union nationale du Sport scolaire Océan Indien et la ministre de l'Education nationale de l'Enseignement technique et professionnel par intérim, vendredi dernier.

Visite de la Directrice nationale du sport scolaire France et du Directeur de l'Union nationale du Sport scolaire Océan Indien au ministre de l'Education nationale

Vendredi dernier, la directrice nationale du Sport scolaire France, Mme Nathalie Costantini, et le directeur de l'Union Nationale du Sport Scolaire Océan Indien ont rendu visite au ministre de l'Education nationale et de l'Enseignement technique et professionnel par intérim, Mme Madeine Rajo Fienena. Au menu de la visite, le renforcement des éléments de coopération entre l'Ambassade et Madagascar, avec une dimension également régionale avec l'Océan Indien, dans laquelle deux territoires français sont présents (Mayotte et La Réunion), axée sur le sport scolaire, qui favorise le savoir-être et le savoir-faire, bien au-delà du sport, un bien-être physique et mental et un épanouissement socioprofessionnel. Nous en reparlerons.