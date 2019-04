Angola: Les livres devraient être moins chers - Secrétaire d'Etat

Luanda — Le secrétaire d'État aux Industries culturelles, João Constatino, a déclaré mardi, à Luanda, qu'il était nécessaire un travail sérieux pour rendre les livres moins chers et encourager l'habitude de lecture chez les gens.

João Constatino, qui parlait à l'occasion de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, qui se commémore ce mardi 23 avril, a déclaré qu'il s'agissait d'un travail en cours, bien qu'il mérite de plus en plus d'attention.

Selon lui, avec le récent décret du Président de la République sur la politique du livre, le secteur a l'intention de trouver des mesures et des mécanismes pour concrétiser la réduction des prix des livres.

"Le livre d'aujourd'hui a beaucoup de concurrents, il est donc nécessaire de créer des programmes spécifiques pour encourager la lecture afin de favoriser le goût pour la littérature dès le plus jeune âge", a-t-il indiqué.

Pour que cela se produise, a-t-il dit, il faut plus d'écrivains et plus de ressources pour rendre les livres moins chers.

La Journée mondiale du livre et du droit d'auteur (également appelée Journée mondiale du livre) est célébrée chaque année le 23 avril et organisée par l'UNESCO pour promouvoir l'exercice de la lecture, la publication de livres et la protection des droits d'auteur.

Cette journée a été créée lors de la XXVIIIe Conférence générale de l'UNESCO qui s'est tenue du 25 octobre au 16 novembre 1995.

Le23 avril a été choisi parce que c'est la date du décès de Miguel de Cervantes, William Shakespeare et Garcilaso de la Vega. De plus, à cette date, d'autres années, d'autres écrivains importants tels que Maurice Druon, Vladimir Nabokov, Josep Pla et Manuel Mejía Vallejo sont également nés ou décédés.