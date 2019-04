Angola: L'Exécutif réaffirme son engagement dans la politique nationale du livre

Luanda — Le ministère de la Culture a réaffirmé mardi à Luanda son engagement dans l'exécution de la politique nationale du livre et de la lecture, ainsi que dans la protection du droit d'auteur et des droits connexes.

La politique nationale de promotion du livre et de la promotion de la lecture vise à mobiliser des ressources et à articuler les efforts en vue de définir des priorités et de développer des programmes qui favorisent l'expansion du livre, en dynamisant un processus qui inclut la protection et la défense efficaces des droits de l'auteur, de l'éditeur, de l'importateur, du libraire et du distributeur.

Dans un message parvenu à l'Angop, dans le cadre de la Journée mondiale du livre et des droits d'auteur, qui se célèbre ce mardi 23 avril, le département ministériel reconnaît que, malgré les progrès technologiques indéniables dans le domaine de la communication et contrairement à ceux qui prônent la fin, le livre reste le meilleur outil de travail, d'accès à la culture et au savoir, un compagnon idéal pour tous les temps.

Dans le domaine des droits d'auteur, le message indique qu'il existe un engagement à créer les conditions nécessaires pour assurer la protection efficace et la défense du système national des droits d'auteur et connexes au moyen d'un cadre juridique intégrant la mise en œuvre de la nouvelle ère de la récompense, dans l'utilisation d'œuvres intellectuelles à des fins économiques et de responsabilisation.

La Journée mondiale du livre et des droits d'auteur vise à reconnaître l'importance et l'utilité des livres et à encourager les habitudes de lecture au sein de la population.

Les livres sont un moyen important de transmettre la culture et l'information, ainsi que des éléments fondamentaux du processus éducatif.

En 1995, l'UNESCO a créé la Journée mondiale du livre. La date a été choisie parce que c'est un jour important pour la littérature mondiale, car c'est le 23 avril 1616 que décède Miguel de Cervantes et le 23 avril 1899 est également la date de naissance de Vladimir Nabokov. On commémore également le 23 avril comme le jour de la naissance et de la mort du célèbre écrivain anglais William Shakespeare.

La date attire également l'attention sur l'importance du livre en tant que bien culturel, essentiel au développement de l'alphabétisation et au développement économique.