Angola: Le succès du tourisme dépend de la formation de familles

Luanda — La ministre angolaise du Tourisme, Angela Bragança, a déclaré lundi que le succès du secteur en Angola impliquait de former et d'informer les familles, en particulier celles des régions

Ângela Bragança a fait cette déclaration lors d'une conférence de presse sur le Forum mondial du tourisme (WTF), qui se tiendra les 23, 24 et 25 mai en Angola.

Pour donner du crédit à cette activité, qui vise à tracer la voie du tourisme durable et à ajouter de la valeur au pays, la ministre a annoncé que cette année sera également lancé le programme "Village touristique" destiné à attirer les visiteurs nationaux et internationaux.

"Les villages touristiques montreront aux visiteurs les habitations traditionnelles de chaque région, les rituels, l'artisanat, la gastronomie, entre autres potentialités, qui stimuleront les micros et petites entreprises", a-t-elle expliqué.

En plus d'être une activité transversale, le tourisme n'est pas statique car il englobe diverses formes et différents domaines d'activité. Par conséquent, le plan de développement du tourisme a pour toile de fond l'accessibilité, les guides, l'éducation et la préparation de la va faire face à la nouvelle réalité.

Selon la gouvernante, certains potentiels sont déjà connus de tous, ce qui sera fait est de promouvoir ces sites et l'image de l'Angola, en lançant par conséquent les formes les plus

Au cours du forum, 24 hôtels devraient être occupés et la participation d'environ 1 500 personnes, entre nationaux et étrangers, qui traiteront des questions telles que les frontières, les ports, les aéroports, la sécurité, l'accessibilité, les visas, l'hébergement, la nourriture et d'autres éléments, qui font que le secteur tourisme contribue au produit intérieur brut (PIB).

Associé à ce forum, il y a la "journée présidentielle du golf", à laquelle participera le président de la République, João Lourenço, qui donnera le premier coup du jeu de golf, qui réunit des investisseurs potentiels afin de projeter l'image de l'Angola.