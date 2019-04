Algérie: Fédération algérienne de cyclisme - Barbari Kheiredine, seul candidat à la présidence

- Barbari Kheiredine, président de la Ligue de Biskra, est le seul candidat pour le poste de président de la Fédération algérienne de cyclisme (FAC) dont l'assemblée générale élective (AGE) est prévue le 27 avril (10h00) au Complexe sportif de Ghermoul (Alger), a appris l'APS lundi de la Commission de candidatures.

L'opération de dépôt des candidatures a été clôturée ce lundi à 15h00, alors que celle des recours entamera son travail mercredi et devra se clôturer le lendemain (jeudi) à 14h00, avant de laisser place à l'affichage de la liste des candidatures.

Contacté par l'APS, Barbari Kheiredine, déjà vice-président de l'instance fédérale et président de la Ligue de Biskra, a justifié sa volonté de se porter candidat à la présidence de la FAC pour "aller de l'avant dans le seul objectif est de redonner au cyclisme la place qui lui sied sur le plan national en premier lieu puis sur les scènes régionale et continentale et aller chercher les qualifications aux championnats du monde et les Jeux olympiques.".

"Comme nous sommes des membres de l'ancien bureau, nous allons assurer la continuité du travail,entamé depuis 20 mois en apportant les correctifs nécessaires. Notre programme repose sur une priorité absolue en direction des ligues, leurs conditions de travail en termes de moyens et leurs actions pour la promotion de la discipline par l'émergence de talents, leur encadrement et l'amélioration des performances.", a-t-il expliqué.

Pour lui, la direction technique nationale (DTN) a été le maillon faible depuis les dernières élections, ce qui a énormément perturbé le travail de la FAC."C'est pour cette raison que l'installation d'un DTN sera l'une des opérations à concrétiser en premier lieu et pour laquelle tout l'intérêt voulu sera accordé, avec la désignation d'un Directeur des équipes nationales (DEN), Directeur de l'organisation sportive (DOS), Directeur des jeunes talents sportifs (DJTS) et directeur du développement et de formation (DDF).".

Le nouveau président qui sera élu samedi prochain remplacera le président démissionnaire, Mabrouk Kerboua, qui s'est retiré en novembre 2018 pour des raisons "personnelles et de santé", après avoir été élu en février 2017.