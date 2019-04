Algérie: Sétif - Les eaux du barrage El Mouane assureront l'alimentation durant l'été

SETIF-Le ministre des Ressources en Eau, Ali Hammam, a affirmé lundi à Sétif que le volume des eaux stocké actuellement au barrage El Mouane de Sétif suffira pour garantir l'alimentation de la population de la wilaya en eau potable durant le ramadhan et l'été prochains.

Lors de l'inspection de la station de traitement des eaux de ce barrage dans le cadre d'une courte visite à la wilaya, le ministre a relevé que la quantité de 10 millions m3 emmagasinée actuellement par cet ouvrage hydraulique est suffisante pour approvisionner les habitants de la région de Sétif durant le mois de ramadhan et l'été prochain.

M.Hammam a indiqué que le barrage d'Ighil Emda (Bejaia) qui reçoit actuellement plus de 70 millions m3 alimente quotidiennement le barrage d'El Mouane de Sétif en 300.000 m3 de sorte à sécuriser l'alimentation en eau de la région de Sétif dans le cadre des projets des grands transferts.

Le ministre a insisté sur la mise en service du premier couloir de la station de traitement des eaux "le 5 mai prochain et non pas le 10 mai comme prévu soit avant le ramadhan" et a préconisé de poursuivre l'exploitation partielle des deux autres couloirs jusqu'à septembre prochain, date d'achèvement de tous les travaux de cette station.

Il a en outre souligné que l'Etat a réservé au secteur de l'eau dans la wilaya de Sétif "des montants considérables pour la réalisation de 54 projets dont la plupart ont été terminé" et a rappelé la situation que vivait la ilaya avant ces projets et marquée par un accès à l'eau tous les 10 ou 15 jours.

Le projet des grands transferts d'eau du barrage Iraguène (Jijel) vers le barrage Dhraa Diss (Sétif) et d'Ighil Emda vers El Mouane permettra à la région des Hauts plateaux d'irriguer deux périmètres agricoles dont un près d'El Eulma (20.000 hectares) et l'autre entre Sétif (10.000 hectares) et Bordj Bou Arreridj (6.000 hectares), a ajouté M. Hammam.

La visite du ministre à la wilaya de Sétif a été émaillée d'un mouvement de contestation des travailleurs de l'entreprise de réalisation de la station de traitement près du barrage d'El Mouane et de certains citoyens opposés à la visite.