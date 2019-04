Afrique: La Nuit du Football Africain débarque à Lomé !

Après Abidjan et Ouagadougou, voici la Nuit du Football Africain (NFA) à Lomé. Le désormais célèbre événement de récompenses et de reconnaissance aux acteurs d'hier et d'aujourd'hui du football continental débarque dans la capitale togolaise.

L'information a été portée à l'endroit de la presse ce mardi à Lomé. La NFA, 6è édition, aura lieu le 27 juillet 2019. Au menu, un programme alléchant autour du thème: « Sport, vecteur de développement en Afrique ». Deux panels avec des intervenants de renom seront organisés à cet effet.

11 Légendes et acteurs du ballon rond seront honorés à Lomé: le Camerounais Roger Milla, les Ghanéens Samuel Kuffour et Abedi Pelé, les Nigerians Nwankwo Kanu et Augistine Okocha, l'Egyptien Mohamed Aboutrika, le Congolais Moïse Katumbi (président du TP Mazembe), l'Ivoirien Didier Drogba, l'Italien Paolo Maldini, l'agent de joueurs sénégalais Thierno Seydi et le Togolais Emmanuel Adebayor.

Parmi les invités, les membres d'honneur de la NFA (Patrick Mboma, Joseph Antoine Bell, Geremi Njitap, Cyrille Domoraud, etc), Marcel Desailly, el Hadji Diouf, Thierry Henry, Samuel Eto'o, Nourredine Naybet, Hervé Renard, Pualo Duarte.

Un match de gala opposant des gloires du football togolais et des Légendes africaines est également prévu. Une rencontre dont les recettes serviront à une action sociale.

La Nuit du Football Africain a connu sa première édition en 2013. La capitale ivoirienne a également abrité les éditions de 2014, 2015 et 2016 avant Ouagadougou au Burkina Faso en 2017.