Algérie: Festival d'Annaba du film méditerranéen - Report de la 4ème édition au mois d'octobre

Annaba — La 4ème édition du festival d'Annaba du film méditerranéen (FAFM) programmée du 24 au 30 avril courant a été reportée pour le mois d'octobre prochain, a-t-on appris lundi auprès du coordinateur général du Festival, Djamel Djefnoune.

"Le report de cette 4ème édition du FAFM, décidé de concert avec le commissariat du festival et le ministère de la Culture, est dicté par les événements que vit le pays, ceux du mouvement populaire et pacifique", a précisé la même source.

Le festival d'Annaba du film méditerranéen est devenu un des plus importants rendez-vous cinématographique qui a refait son come-back en 2016 à l'antique Hippone après 25 d'éclipse, a rappelé la même source, relevant que le FAFM "propose des dimensions artistique et de formation avec l'espoir de contribuer à la relance du cinéma et ses métiers en Algérie".

En plus des œuvres cinématographiques proposées et projetées, le festival d'Annaba du film méditerranéen s'attèle à promouvoir les opportunités de formation destinées aux jeunes versés dans le domaine du 7ème art à travers des ateliers de formation inscrits dans le cadre de conventions paraphées entre le commissariat du Festival et le festival Kélibia (Tunisie) et les journée cinématographique de Damas (Syrie), a-t-on encore rappelé.