Afrique: Madagascar a présenté son programme de préparation pour la CAN 2019

La sélection malgache effectuera trois stages, avant la CAN 2019. Elle disputera trois rencontres amicales en marge de ces regroupements.

Qualifié pour la première phase finale de CAN de son histoire, Madagascar entend ne rien laisser au hasard pour que son équipe nationale puisse bien se mettre à la hauteur de l'événement. Un bon parcours à la CAN Égypte 2019 passera par une excellente préparation.

A deux mois de la Coupe d'Afrique des Nations Total, Egypte 2019, le programme de préparation des Barea de Madagascar est définitivement bouclé. Il sera riche de trois stages, à partir du 31 mai. Avant de s'envoler pour l'Égypte, les Barea de Madagascar effectueront d'abord un premier stage en France, lieu de rendez-vous habituel des expatriés avant chaque échéance. En marge de ce premier rassemblement, la sélection malgache se déplacera au Luxembourg, pour un premier match amical, le dimanche 2 juin. Par la suite, elle reviendra dans la capitale française. Elle y disputera une deuxième rencontre, cette fois-ci face au Kenya, le vendredi 7 juin.

Le deuxième regroupement est prévu à Madagascar, dans la foulée. « Ce sera l'occasion de rencontrer le public malgache avant de s'envoler pour l'Egypte », a confié le sélectionneur Nicolas Dupuis, cité par cafonline.com. Enfin, et dans le but de s'acclimater aux conditions météorologiques particulières réservées par le pays organisateur en période estivale, le coach et ses 23 joueurs effectueront un troisième et dernier stage, au Maroc. A cette occasion, une troisième et dernière affiche figurera au menu, contre la Mauritanie. Un adversaire qui, comme la Grande île, participera pour la première fois à la CAN. « Nos joueurs ont déjà assez de matchs dans les jambes et sont bien dans le rythme, sachant qu'ils auront disputé une saison complète d'ici la fin mai. L'essentiel après, ce sera de renforcer la cohésion au sein de notre équipe et de peaufiner les automatismes, durant ces trois regroupements », résume Franklin Andriamanarivo, le coach assistant.

Les Barea de Madagascar qui ont validé leur ticket de qualification contre la Guinée équatoriale grâce à une réalisation de Njiva Rakotoharimalala, évolueront lors du tournoi dans le groupe B, face au Nigeria, à la Guinée et au Burundi.