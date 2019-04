Soudan: Daglo rencontre une délégation de l'Alliance de Nahda du Soudan

Khartoum — - Le Lt. Gén. Mohamed Hamdan Daglo, vice-président du Conseil Militaire de Transition (CMT), a rencontré, Mardi une délégation de l'Alliance de Nahda (Renaissance) du Soudan, dans le cadre des consultations du Conseil avec les Forces Politiques et Sociales sur les Revendications de la période de Transition.

Le Leader de l'Alliance de Nahda du Soudan, le Dr Al-Tijani Sissi, a déclaré dans un communiqué de presse, après la réunion, que l'Alliance avait transmis au Vice-président du CMT la vision de l'Alliance sur la situation actuelle, soulignant que le pays est confronté à une Polarisation Politique, Régional et Tribale aigue qui pourrait menacer la sécurité sûreté du pays.

Dr Sissi a expliqué que le stade actuel de l'âge du pays ne peut tolérer les Litiges et le Course le Pouvoir, indiquant que c'est un stade qui requiert l'Unité pour protéger le pays des Dangers qui l'assaillent.

Dr Sissi a déclaré que le Vide dans le pays et la Polarisation actuelle pourraient menacer la Sécurité et la Sûreté du pays qui est confronté aux Défis Economiques et Sécuritaires.

Sissi a appelé le CMT à œuvrer pour la Paix au Darfour et dans les deux Zones, de Sud-Kordofan et du Nil Bleu au cours de cette période, en considération que la Paix représente la clé de la Stabilité.

Il a appelé toutes les Forces Politiques présentes sur la scène à jouer leur Rôle National en maintenant l'Unité de la Patrie et d'y établir les Fondements de la Sécurité et de la Stabilité, soulignant que l'Alliance n'a pas demandé et ne demande pas de participer au Pouvoir.

Sissi a loué le rôle national du CMT et les Forces Armées à ce stade.

Il est à noter que l'Alliance de de Nahda du Soudan comprend le Parti du Front de l'Est, le Hizbout-Tahrir de la Justice National, le Parti Umma Uni, le Parti Umma National, le Parti Umma pour la Réforme et le Développement, le Mouvement de Libération du Soudan-la Deuxième Révolution et le Mouvement de la Justice et l'Egalité.