Congo-Brazzaville: RN5 - Une cassure prend de l'ampleur au quartier Faubourg

Causée par les pluies diluviennes qui sont tombées sur Pointe-Noire, il y a quelque temps, la fissure de la voie, précisément au niveau du rond-point Faubourg-station X-Oil (arrondisement 5, Mongo Mpoukou), inquiète déjà par son évolution.

La cassure de la Route nationale n°5 (RN5) date d'au moins deux mois et prend de l'ampleur au vu et au su de tous. Un usager de la route a expliqué: «Les pluies ont emporté une partie de la terre à ce niveau, laissant un trou entre la voie et la bordure du rond-point. La chaussée ainsi exposée a commencé à céder petit à petit et maintenant, le trou est en train d'évoluer. Heureusement qu'il n y a pas eu de grande pluie ces derniers temps, sinon cela serait pire aujourd'hui ».

Bien qu'il y ait absence de pluies, le trou évolue du fait que les usagers de la route (surtout les gros vehicules) se disputant souvent la voie à ce niveau. Ils ont tendance à serrer du côté du trou, cassant au fur et à mesure la chaussée à leur passage. Un chauffeur de taxi ayant requis l'anonymat a estimé que le problème peut être rapidement résolu. « Chez nous, on attend toujours que la situation devienne grave pour chercher des solutions. On n'a pas besoin de grands travaux pour résoudre ce problème. Il faut, je pense, de la terre et du gravier pour rapidement sécuriser la voie », a-t-il estimé.

Mais pour Edgard, père de famille, la solution définitive c'est l'élargissement de la chaussée. « Mettre la terre et le gravier comme solution immédiate oui, mais après, l'idéal serait de fermer la partie en terre, donc d'élargir la chaussée jusqu'aux bordures du rond-point pour mieux sécuriser la voie et résoudre le problème une bonne fois pour toute. Sinon la pluie va encore emporter la terre et on sera encore confronté au même problème», a-t-il suggéré.

Par ailleurs, les habitants du quartier Faubourg espèrent qu'une solution soit vite trouvée d'autant plus que, non loin de cette cassure, en allant vers Siafoumou, s'exécutent actuellement des travaux d'élargissement de la RN5. «Nous nous réjouissons de ces travaux et osons croire qu'à partir de là, une solution sera vite trouvée pour résoudre ce problème de cassure», a confié un jeune.