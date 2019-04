Congo-Kinshasa: Naufrage à Kalehe - La VSV exhorte le Chef de l'Etat à garantir le déplacement aux congolais en toute sécurité

La Voix des Sans Voix pour les droits de L'Homme (VSV) salue la visite de réconfort moral, jeudi 18 avril 2019, du chef de l'Etat Rd congolais, monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aux victimes des drames survenus sur Kalehe, province du Sud-Kivu après le naufrage, lundi 15 avril 2019, d'une embarcation motorisée avec à son bord plus d'une centaine de personnes en provenance de Goma, province du Nord-Kivu ayant occasionné la mort de plusieurs personnes et des disparues.

Sur place à Kalehe, lieu de provenance de plus grand nombre de victimes de la catastrophe macabre dans les eaux du Lac Kivu, le chef de l'Etat a pris un train de mesures sécuritaire pour prévenir de telles catastrophes dans l'avenir. Il s'agit notamment de la remise de mille gilets de sauvetage aux autorités locales avec interdiction aux embarcations motorisées de naviguer sans bouées et gilets de sauvetage pour les passagers ; de la construction de quatre ports modernes sur le territoire de Kalehe pour permettre aux grands bateaux de bien accoster; de la réhabilitation de la route Goma-Kalehe-Bukavu...

Pour la VSV, le principe du port obligatoire des gilets de sauvetage doit s'imposer aux embarcations motorisées sur les eaux partout en RDC. Aussi, une commission de suivie s'avère importante pour veiller non seulement à la bonne application de toutes ces mesures prises par le chef de l'Etat mais aussi et surtout, d'assurer une prise en charge efficace de la population congolaise par leur mise en exécution efficiente en vue de prévenir dans l'avenir d'autres catastrophes similaires.

En définitive, la VSV exhorte et encourage le chef de l'Etat à continuer à s'impliquer personnellement pour : - garantir le déplacement en toute sécurité aux congolaises et congolais, et ce, dans tous les secteurs de transport

- Mettre sur pied une commission d'enquête impartiale et indépendante pour déterminer les causes du naufrage et dégager les responsabilités en vue de sanctionner les coupables, conformément à la loi.