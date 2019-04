Soudan: Le Comité politique passe en revue la vision du Soudan de l'avenir

Khartoum — Le Comité politique du Conseil Militaire de Transition (CP-CMT) a examiné la vision la Campagne du Soudan de l'Avenir (CSA) vis-à-vis de la situation actuelle et à la gouvernance pendant la période de transition.

Après la réunion avec les membres du (CP-CMT) au Palais républicain, le chef de la (CSA) Rodwan Daoud a déclaré mardi que leur vision reposait sur une période de transition d'un an , pas de participation à la période de transition et préparation pour les élections, exprimant la confiance de la (CSA) dans la sagesse du CMT et des forces politiques pour surmonter l'étape actuelle, et il a déclaré que la (CSA) soutient l'alliance des forces de la liberté et du changement et est en contact avec eux pour de plus amples consultations.

Il a souligné que la révolution appartient au peuple soudanais et qu'aucun entité politique n'a le droit de prétendre qu'il représente la légitimité de la révolution.