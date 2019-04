Egypte: La nouvelle constitution du président Sissi acceptée par 88% des votants

Comme prévu, le « oui » a largement remporté le référendum de remaniement de la constitution égyptienne, a annoncé mardi 23 avril l'Autorité nationale des élections. Le président Abdel Fattah al-Sissi pourra désormais rester au pouvoir jusqu'en 2030 et l'armée devient le garant du respect de la Constitution.

Plus de 26 millions d'Égyptiens, soit 88% des votants, ont dit « oui » au remaniement de la Constitution.

Le plus important pour le pouvoir est toutefois le taux de participation, 44% des 61 millions d'électeurs. Soit mieux que lors du vote de la Constitution de 2014 - avec un taux de 39% - et que celui de la Constitution de 2012 - avec 41% de participation.

La progression s'explique par la possibilité de voter hors de son siège électoral et par ce que l'on a officiellement appelé « un élan de générosité » de la part d'hommes d'affaires et de partis de la majorité : ces derniers ont distribué des denrées de première nécessité aux électeurs les plus pauvres.

Toutefois, là où le bât blesse, c'est avec le taux du « non » : 12%, soit six fois plus que lors du dernier référendum. Du jamais vu depuis l'arrivée au pouvoir du président Sissi.