Maroc: "Night Walk" de Aziz Tazi projeté à Moscou

Le long-métrage "Night Walk" du réalisateur marocain Aziz Tazi a été projeté, lundi à Moscou, en avant-première devant un public nombreux, dans le cadre de la 41ème édition du Festival international du film de Moscou.

Le réalisateur et scénariste a indiqué, dans une déclaration à la MAP, que la projection de ce long-métrage lors de ce «prestigieux festival, cadre parfaitement avec le souhait de montrer l'image universelle véhiculée par le film sur une plateforme internationale ». Aziz Tazi a relevé qu'il a voulu à travers l'histoire de ce film présenter « une image réelle de la société arabo-musulmane, loin des clichés véhiculés par la cinématographie occidentale, avec des personnages aux histoires et aux personnalités diverses qui évoluent dans une société moderne et tolérante».

Le producteur du film, Mostapha Mellouk, a, de son côté, indiqué que ce long métrage « dépeint une image positive de la société musulmane et de la culture arabe, alors que nombre de productions les mettent au centre des problématiques mondiales actuelles ». Il a souligné que le film a été « réalisé à 90% au Maroc et a connu la participation d'un casting américain, ce qui a permis de bénéficier d'une expérience et d'un savoir-faire cinématographique riches pour l'industrie marocaine du cinéma».

"Night Walk" relate l'histoire d'amour entre un jeune Américain, Frank, et une fille arabe, Sarah, qui va brutalement s'arrêter suite à l'assassinat de la fille dans de sombres circonstances. Inculpé du meurtre, Frank est extradé aux Etats-Unis pour y purger sa peine. Il fera alors connaissance dans le milieu carcéral avec un groupe de détenus musulmans qui vont l'aider à prouver son innocence.