Maroc: Détenus d'Al Hoceima - Driss Lachguar reçoit une délégation d'ONG des droits de l'Homme

Le Premier secrétaire de l'USFP, Driss Lachguar, a reçu lundi 22 avril au siège central du parti une délégation composée des organisations civiles et des droits de l'Homme et de plusieurs personnalités en vue de trouver une solution humaine et politique à la question des détenus d'Al Hoceima.

Il s'agit de Boubker Largou, président de l'OMDH, Khadija El Mezouari, secrétaire générale du Médiateur pour la démocratie et les droits de l'Homme, Mohammed Nachnach, activiste des droits de l'Homme, Safi Bouazzati, médecin vétérinaire et activiste des droits de l'Homme, Khalid Bentouhami, activiste de la société civile, Tarik Nachnach, ingénieur informaticien et activiste des droits de l'Homme et Nabil Baraka, activiste de la société civile.