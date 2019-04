Sénégal: Grippe équine et gourme - La tutelle dicte la conduite à tenir

Dakar — Les services du ministère de l’Élevage et des Productions animales ont rendu public mardi un ensemble de mesures et de recommandations destiné à lutter plus efficacement contre la grippe équine et la gourme qui font des ravages sur les équidés à travers le pays, a appris l'APS de bonne source.

Les techniciens du ministère de l'Elevage et des Productions animales recommandent ainsi aux éleveurs de contacter le service vétérinaire le plus proche dès qu'ils constatent de la fièvre, de la toux et de l'écoulement chez un cheval, un âne ou un mulet.

Ils sont à cet effet invités à d'observer la mesure consistant à mettre en quarantaine avant toute introduction d'animaux dans un élevage. Ils doivent également isoler les animaux malades et limiter les déplacements et les regroupements d'animaux (loumas, foires, points d'abreuvements, courses hippiques et autres lieux de rassemblement).

Les services du ministère de l'Elevage et des Productions animales conseillent aussi les éleveurs d'éliminer les cadavres par incinération ou enfouissement (à 1,5 m de profondeur) entre deux couches de chaux vive (épaisseur couche 30 cm).

Les éleveurs sont dans le même temps appelés à nettoyer et à désinfecter les locaux et les outils (harnais et matériels d'élevage) qui ont été en contact avec les animaux malades, et incinérer ou enfouir les litières contaminées ou suspectes.

La tutelle recommande également aux éleveurs aux éleveurs de faire traiter leurs animaux par les services vétérinaires afin de pouvoir détecter la présence éventuelle de la grippe équine ou de la gourme.

Ils sont en plus invités, dans le cadre de la prévention, à éviter tout contact entre un animal malade avec un autre bien portant. Il leur a été aussi recommandé d'éviter le partage des harnais et autres matériels d'élevage entre les animaux tout en veillant à ce que les chevaux, les ânes et les mulets ne se rassemblent pas sur un même endroit.

Des dizaines d'équidés, particulièrement des ânes ont péri à travers le pays depuis l'apparition de la maladie.