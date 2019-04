Sénégal: Hausse du trafic aérien au mois de janvier 2019

Selon des données recueillis auprès de LAS et l'Agence des aéroports du Sénégal (ADS), l'Agence nationale de la statistique et de la démographie(Ansd) souligne que le trafic aérien, au mois de janvier 2019 est caractérisé par une baisse simultanée du fret (-15,2%), des mouvements d'aéronefs (-2,9%) et du nombre de passagers (-1,2%) en variation mensuelle.

La diminution du nombre total de passagers est due à celle notée sur les transits (-18,6%) et les arrivées (-6,7%). Au total, 234 584 passagers ont été enregistrés au niveau des ADS et de LAS dont 110 866 passagers au départ, 109 524 à l'arrivée et 14194 en transit.

Le fret suit cette tendance avec une baisse de 15,2 % par rapport au mois de décembre 2018. Ainsi on a dénombré 3354 tonnes dont 1659 au départ et 1695 à l'arrivée.

De même, 2933 aéronefs ont touché le tarmac des ADS et de LAS, en janvier 2019 contre 3022 en décembre 2018.

Par contre, par rapport au mois de janvier 2018, le nombre de passagers, le fret ainsi que les mouvements d'aéronefs ont respectivement progressé de 14,5%, 13,7% et 6,7% sur la période sous revue.