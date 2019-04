Sénégal: L'Indice National des Prix à la Consommation du mois de mars 2019 s'est replié de 0,4%

L'Indice National des Prix à la Consommation du mois de mars 2019 s'est replié de 0,4% comparé à celui du mois précédent, sous l'effet essentiellement d'une diminution des prix des « produits alimentaires et boissons non alcoolisées » (-1,0%), des « articles d'habillement et chaussures » (-0,5%), ainsi que des services de « communication » (-0,4%).

En variation annuelle, renseigne la dernière publication de l4agence nationale de la statistique et de la démographie « INDICE NATIONAL DES PRIX À LA CONSOMMATION (I.N.P.C.) », les prix à la consommation ont progressé de 0,7%. L'inflation sous-jacente2 a reculé modérément de 0,1% en rythme mensuel et a augmenté de 0,6% en variation annuelle. Les prix des produits locaux ont diminué de 0,6%, au moment où ceux des produits importés sont restés constants au mois de mars 2019 comparativement au mois précédent. En variation annuelle, les prix des produits locaux et importés se sont appréciés respectivement de 0,7% et 0,6%.