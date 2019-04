Sénégal: Echanges extérieurs - Les exportations évaluées à 456,7 milliards de FCfa au 4ème trimestre 2018

Au quatrième trimestre de l'année 2018, les exportations ont connu un relèvement de 15,3% selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).

Au quatrième trimestre 2018, les exportations et les importations ont enregistré une hausse. Les prix des produits à l'exportation sont ressortis en baisse tandis que ceux à l'importation ont augmenté en variation trimestrielle. C'est ce que renseigne l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) dans sa Note sur l'évolution de l'activité économique récente (Neer).

«Les exportations sont évaluées au quatrième trimestre 2018 à 456,7 milliards de FCFA contre 396,3 milliards de FCFA au trimestre précédent, soit un relèvement de 15,3% », lit-on dans le document reçu au Journal de l'économie sénégalaise (Lejecos).

Cette hausse est essentiellement due à celle des expéditions d'or industriel (137,5 milliards de FCFA contre 24,4 milliards de FCFA au trimestre précédent), de produits arachidiers (+12,1%), et de produits pétroliers (+5,4%). Cependant, la baisse des ventes à l'extérieur de produits halieutiques (-32,8%) et d'acide phosphorique (-45,8%) a atténué cette tendance haussière.

Comparées au dernier trimestre de 2017, les exportations ont connu un relèvement de 41,1%. Leur cumul à la fin du quatrième trimestre de 2018 est évalué à 1670,0 milliards de FCFA contre 1486,4 milliards de FCFA pour la période correspondante en 2017, soit un relèvement de 12,4%.

Les principaux produits exportés, au cours de la période sous revue, sont l'or industriel (137,5 milliards de FCFA), les produits halieutiques (57,2 milliards de FCFA), les produits pétroliers (35,8 milliards de FCFA) et l'acide phosphorique (31,0 milliards de FCFA).

Les principaux pays clients du Sénégal sont la Suisse (30,7%), le Mali (10,3%), l'Inde (7,2%), l'Espagne (4,5%) et la Chine (4,3%).

Au quatrième trimestre de 2018, les importations du Sénégal sont ressorties à 1047,3 milliards de FCFA contre 971,1 milliards de FCFA au trimestre précédent, soit une hausse de 7,9%. Cette évolution est imputable au relèvement des achats à l'extérieur de produits laitiers, fruits et légumes (+40,9%), de sucres et produits sucrés (17,1 milliards de FCFA contre 4,6 milliards de FCFA au trimestre précédent) et de produits pétroliers (+27,8%).

Toutefois, le repli des importations de matériels de transport et pièces détachées (-31,1%) a atténué cette tendance haussière. Comparées au dernier trimestre de 2017, les importations ont connu une augmentation de 11,3%. Leur cumulà la fin du quatrième trimestre de 2018 est évalué à 3916,3 milliards de FCFA contre 3536,5 milliards de FCFA pour la période correspondante en 2017, soit un relèvement de 10,7%.

Les principaux produits importés, au cours de la période sous revue, sont les produits pétroliers (269,4 milliards de FCFA), les machines et appareils (115,9 milliards de FCFA), les produits céréaliers (83,5 milliards de FCFA), les matériels de transport et pièces détachées (83,1 milliards de FCFA) et les produits chimiques (78,3 milliards de FCFA).

Les principaux pays fournisseurs du Sénégal sont le Nigéria (13,7%), la France (13,7%), la Chine (10,9%), les Pays-Bas (6,2%) et la Turquie (5,4%).