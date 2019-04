Burkina Faso: Hygiène et Assainissement - La Croix-Rouge burkinabè dans le camp de Foubé

Les mesures de promotion de l'hygiène et l'assainissement au profit des populations déplacées internes ont été renforcées depuis le début de l'année 2019 dans le camp de Foubé (100km environs de Kaya). Dans ce sens, la Croix-Rouge burkinabè et son partenaire l'UNICEF ont apporté leur contribution en réalisant au profit des bénéficiaires plusieurs ouvrages. Ces constructions complètent des dons de kits et des actions de sensibilisation. Les communautés disent apprécier cette assistance.

Les travaux exécutés en un mois environ, ont permis de construire 50 blocs de latrines avec des douches d'urgence dans le camp des déplacés de Foubé. Ces ouvrages visent à répondre aux besoins d'assainissement exprimés par les populations lors des évaluations préalables. Ils permettent aussi d'assurer leur dignité en évitant les défécations à l'air libre. Selon les normes, une latrine peut servir à au moins 20 personnes. Dans le but d'assurer leur utilisation adéquate, des volontaires de la Croix-Rouge burkinabè, appuyés par des hygiénistes endogènes bénévoles issus des PDIs réalisent régulièrement des activités de sensibilisation en matière d'hygiène et d'assainissement. A travers des actions de proximité, ils expliquent aux bénéficiaires comment tenir propres les latrines et les douches en vue de se protéger efficacement contre les maladies.

Les techniques de lavage des mains après l'utilisation des toilettes leur sont aussi détaillées. Les enfants bénéficient d'une attention particulière lors des sensibilisations, en raison de leur vulnérabilité. Entre le 26 et le 27 février 2019, les équipes de la Croix-Rouge burkinabè ont procédé à une distribution de kits NFI WASH à Foubé et hors site de relogement. Ces kits étaient composés de 23 904 boules de savons pour une période de 03 mois, 23 904 plaquettes de 10 comprimés d'Aquatab (purification de l'eau) pour un 01 mois, 752 pots de défécation pour enfants. Cette dotation va permettre de couvrir les besoins de 752 ménages pour une taille de 7877 personnes. Grâce aux outils reçus lors d'une formation préalable, les volontaires ont pu exécuter l'activité de façon adéquate. Ils ont réalisé précédemment un ciblage des ménages sur le site et dans les familles d'accueil. Plus de 1 000 cartes avaient remises avec la précision sur la quantité de matériels de chaque ménage. Grâce aux coupons, les familles ont pu entrer en possession du matériel mobilisé à cet effet. Les populations disent apprécier ces actions d'assistance qui s'inscrivent dans la dynamique des autres initiatives de soutien manifestées à leur égard depuis leur relogement dans le camp de Foubé.

En perspective, il est prévu l'installation de poubelles, la réalisation de fosses à ordures t des aires de lavage pour la lessive. Le renforcement de la promotion de l'hygiène et de l'assainissement dans ce camp fait partie des activités que la Croix-Rouge burkinabè mène grâce à l'appui de l'UNICEF dans le cadre du projet « Réponse aux besoins humanitaires des personnes déplacées (femme, enfant) de la région du Sahel et la région du Centre-nord ». Le projet est prévu pour une durée de 03 mois.