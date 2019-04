Angola: Sonangol transfère des compétences au nouveau concessionnaire

Luanda — Le secrétaire d'Etat au Pétrole, José Alexandre Barroso, a déclaré mardi que la Sonangol transférait depuis le 18 avril les pouvoirs à l'Agence nationale du pétrole, du gaz et des biocarburants ( ANPG).

S'exprimant en marge d'une réunion consacrée à la présentation du rapport sur le marché pétrolier au cours du premier trimestre de 2019, il a rappelé que l'un des principaux objectifs de l'ANPG serait l'octroi de concessions pour l'exploitation.

"L'agence a été créée dans le but de s'occuper de la fonction de concessionnaire, donc depuis le 18 avril, il y a effectivement un transfert de cette fonction de Sonangol à l'agence, et les programmes qui étaient déjà en cours et les nouveaux commenceront à être traités par l'ANPG", dit-il.

Le maintien des niveaux de production, la découverte de nouvelles réserves et le développement de champs déjà en exploitation sont, entre autres, des paris sectoriels.

Le cadre juridique pour l'exercice effectif de la fonction de concessionnaire de l'Agence nationale de pétrole, des gaz et des biocarburants (ANPG) a été mis en place avec la publication de la loi 5/19 du 18 avril modifiant la loi 10/04 du 12 novembre sur les activités pétrolières.

Créée par décret présidentiel 48/19 du 6 février, l'Agence nationale du pétrole, du gaz et des biocarburants, en tant que concessionnaire nationale, réglemente, supervise et promeut l'exécution des activités liées au pétrole, au gaz et aux biocarburants.

Assurer une plus grande coordination politique, éliminer les conflits d'intérêts possibles, accroître la transparence et l'efficacité des processus et créer des conditions attractives pour les investissements privés dans l'industrie pétrolière font partie des responsabilités confiées à l'ANPG.