Burkina Faso: Lutte contre le terrorisme - Les épouses des FDS apportent leur contribution

Face à la montée en puissance du terrorisme qui ne cesse d'endeuiller leurs familles, les épouses des corps habillés ont décidé d'apporter leur contribution à la lutte contre le phénomène. Pour ce faire, elles ont, au sein de leur association dénommée Union des épouses de corps habillés du Burkina Faso (UECH-BF), initié une « grande » tournée de sensibilisation sur l'incivisme, l'insécurité dans les douze arrondissements de Ouagadougou. Le lancement officiel de la dite activité est intervenu le lundi 22 avril 2019 à la mairie de l'arrondissement 9 de Ouagadougou.

Au-delà du soutien moral aux Forces de défense et de sécurité (FDS), cette tournée a pour objectif, selon la présidente de l'association Rakieta Traoré, de renforcer les liens de solidarité et de confiance entre les FDS et la population. En sus, cette activité se veut également, à écouter Mme Traoré, une occasion de sensibilisation sur le patriotisme.

Pour elle, les causes du terrorisme sont entre autres l'ignorance, la pauvreté le manque de collaboration et de communication entre les FDS et la population, le manque de moyens logistique et de patriotisme. « Lors de cette tournée, nous allons sensibiliser les populations sur la nécessité de donner les informations aux FDS et de collaborer avec eux pour plus d'efficacité dans leurs actions sur le terrain », a-t-elle laissé entendre.

Par ailleurs la cérémonie de lancement de la tournée a été l'occasion pour la première responsable de l'UECH-BF de rendre hommage au chef d'Etat-major général des armées Moïse Minoungou pour le travail abattu sur le terrain. Elle a aussi réitéré la foi des femmes en sa capacité de venir à bout du terrorisme. A noter que la sensibilisation se fera dans chaque mairie d'arrondissements de la capitale.