Afrique: Haltérophilie/Championnat d'Afrique - Les Algériens pour une bonne moisson et des points olympiques

Alger — La sélection algérienne d'haltérophilie, composée de neuf athlètes, prendra part du 25 au 30 avril au Caire (Egypte) au Championnat d'Afrique, une des six étapes qualificatives aux Jeux Olympiques de Tokyo, programmées jusqu'à la fin avril de l'année 2020.

Pour le rendez-vous cairote, la Direction technique nationale (DTN) de la Fédération algérienne d'haltérophilie (FAH) et les différents staffs techniques ont arrêté conjointement la liste des athlètes qui auront la mission de défendre les chances de l'Algérie pour une belle moisson de médailles et des points dans la classement mondial.

Les athlètes concernés, à l'exception de Walid Bidani, ont bénéficié depuis le 1er avril, d'un stage précompétitif en Azerbaïdjan. Le regroupement a constitué une ultime étape pour apporter les dernières retouches avant le départ pour Le Caire, prévu ce mardi.

"En réalité, la préparation des athlètes ne s'est pas arrêtée durant l'année avec des stages à Alger. Le choix de nos représentants s'est fait par les différents staffs techniques, selon des critères bien définis", a expliqué le Directeur technique national.

Pour la FAH, ce Championnat d'Afrique sera révélateur des potentialités des athlètes algériens qui auront, certes, une mission difficile face aux Egyptiens, Nigérians, Camerounais, Libyens et autres, mais restent capables de réaliser des performances probantes.

Le Championnat d'Afrique seniors (messieurs et dames) devrait réunir un total de 177 athlètes représentant 15 pays, selon le président de la Fédération égyptienne d'haltérophilie, Mahmoud Mahjoub.

La compétition sera précédée, le 24 avril, par des réunions de la Confédération africaine, des arbitres et des chefs d'équipe des sélections présentes.

Il est à rappeler que la Fédération internationale d'haltérophilie (IWF) a adopté en novembre dernier un nouveau système de qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo-2020. Ce système a retenu la qualification individuelle, contrairement aux précédents JO. Il prévoit l'organisation de six étapes du 1er novembre 2018 au 30 avril 2020 (tournois Gold, Championnats du monde, Championnats continentaux, Jeux sportifs continentaux, Coupes et tournois de l'IWF), soit deux tournois chaque six mois.

Le tournoi d'haltérophilie des joutes olympiques japonaises regroupera 196 athlètes (messieurs et dames), répartis sur 7 catégories de poids chez chaque sexe. Un pays ne peut qualifier plus de quatre haltérophiles en messieurs et autant en dames.

Liste des athlètes algériens:

Messieurs: Nafaa Seriak (73 kg), Messaoui Seddam (96 kg), Rabah Chouya (109 kg), Walid Bidani (+109 kg)

Entraîneur: Abdenacer Aouina

Adjoint: Abdelaziz Mezouar

Dames: Fatma-Zohra Laghouati (55 kg), Meryam Ben Miloud (59 kg), Kheïra Hammou (64 kg), Ikram Cherara (71 kg), Fatma-Zohra Hireche Bouchra (81 kg)

Entraîneur: Youcef Chekri

Adjoint: Mahmoud Rouibah.