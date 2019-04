Afrique: CAN U17 - El Hadj Diouf conseille aux favoris de se méfier

interview

Présent au tirage au sort comme à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Total U17 à Dar-es-Salam (Tanzanie), la Légende El Hadj Diouf double Ballon d'or africain en 2001 et 2002 nous livre ses impressions pour la Coupe d'Afrique des Nations en Egypte en juin.

a invité les équipes présentées comme favoris de se méfier parce qu'une CAN ne se joue pas seulement sur les qualités techniques.

CAFonline: Vous avez assisté au tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 en Egypte, quels souvenirs en avez-vous ?

El Hadj Diouf : D'abord, une cérémonie grandiose qui a fait la fierté de tous les Africains. Ce soir-là, tous ceux qui ont regardé le tirage au sort, ont dû se dire que notre continent est prêt à faire de grandes choses, à relever les plus grands défis notamment dans le domaine du football. C'est une cérémonie qui va rester pendant longtemps dans les mémoires et au niveau du tirage au sort proprement, il a été fait dans les règles de l'art.

Comment avez-vous trouvé les poules ?

Je dirai aux équipes présentées comme les favoris de faire très attention. Les sélections africaines ont beaucoup évolué, il y a un nivellement par le haut et il n'y aura surtout pas de matchs faciles. Tout le monde ira en Egypte pour jouer ses chances à fond. Et la CAN a démontré notamment ces dernières années que ce ne sont pas toujours les équipes avec les meilleurs effectifs qui l'emportent.

Mais que faut-il alors en plus pour gagner ?

Il n'y pas de recette miracle. Il est vrai que le talent qui va jouer un grand rôle mais le cœur et la tête auront aussi une place trèsimportante. Vous savez, on peut changer de clubs, aller d'un club à l'autre, mais la sélection, c'est à jamais. Vous savez en Afrique tout le monde a conscience de ce que représente l'équipe nationale, le maillot national et la CAN. Si nous sommes adulés et aimés dans nos pays, ce n'est pas parce que nous avons donné de l'argent, c'est justement parce que nous avons procuré du plaisir et apporter de la fierté aux nôtres. Et cela n'a pas de prix.

Vous avez assisté à des matchs de la CAN U17, le niveau était-il bon ?

Oui, nous avons suivi des matchs sérieux et des joueurs de très bon niveau. Et il faut aller dans le sens d'encourager la CAF de maintenir l'utilisation de l'IRM dans ces compétitions. C'est la meilleure manière de protéger les jeunes footballeurs. Il y va de l'avenir du football continental parce que c'est avec ces jeunes que nous pourrons préparer les futures conquêtes dans le monde.