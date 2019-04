Madagascar: Com Nat pour l'Unesco - Signature de deux conventions

Le siège de la Commission Nationale Malgache pour l'Unesco situé à Behoririka a été le théâtre de la signature de deux conventions de partenariat vendredi 19 avril dernier.

Entrant dans le cadre des programmes de participations de ladite commission, les conventions signées correspondent à des projets relevant du domaine culturel et de la culture de la responsabilité citoyenne. Le premier, intitulé « Exploration des Routes des Esclaves - Route de Patrimoine Culturel » (Hégémonie Sakalava aux 17 et 18e Siècle) fait référence à la promotion et à la valorisation du patrimoine culturel Malgache. Financé à hauteur de 20 000 dollars, et mis en œuvre par l'association Teratany, le projet va durer dix mois.

Le second projet, quant à, lui touche un domaine plus citoyen. Intitulé « Favori ou FakoVoavaka misy Rindra », celui-ci préconise l'éco- citoyenneté et la gestion des déchets. Mis en œuvre par l'association Heal Madagascar et bénéficiant aux régions Analamanga et Alaotra Mangoro, le projet Favori entend favoriser les actions citoyennes centrées sur le tri sélectif des déchets.