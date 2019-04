Madagascar: Concours de beauté - Miss & Mister Malagasy se jouera en France

Plus que six mois avant la grande finale, le casting se poursuit dans toute la France. Trente hommes et femmes auront la chance de vivre la grande aventure et essayer de décrocher les titres de Miss & Mister Malagasy 2019.

On ne le redira jamais assez, Madagascar est une belle île, avec de belles personnes. Comme le dit si bien Rass dans l'un de ses titres, « Hafa ihany ny joba gasy ». Les concours de beauté qui se multiplient en sont les preuves. Parmi eux, une institution de près de 10 ans, le concours de beauté Miss et Mister Malagasy est l'un des plus grands évènements de la diaspora malagasy en France. Pour 2019, le fameux rendez-vous aura lieu le 2 novembre au millénaire de la Ville de Savigny le Temple. A ce jour, une quarantaine de candidates et candidats issus de toute l'Europe tentent leurs chances pour le titre de Miss & Mister Malagasy 2019. Essentiellement consacrée à Madagascar, la soirée rassemblera plusieurs centaines de personnes amoureux et ayant un lien avec la Grande île. En général, famille et amis des participants, ceux qui suivent les événements et soirées toute l'année et surtout ceux qui veulent découvrir Madagascar font partie des invités, étant donné que la première mission auprès de la diaspora est avant tout être la vitrine de la Grande île.

La genèse

La première édition s'est fait il y a neuf ans. Initiative de Sam Ralantoarison, le concours de beauté a été son ambition personnelle depuis son plus jeune âge. « A mon arrivée en France, j'avais vu que il n'y avait eu rien en 5 ans, on l'a créé avec notre équipe en 2010. Dorénavant, nous représentons la beauté Malagasy par excellence en Europe et France», souligne-t-il. Depuis, les jeunes consacrés ont tous percé et gravitent essentiellement autour du monde de la mode. A l'exemple d'Emily Rajaobelina, elle est aujourd'hui model, blogueuse traveler international. Tout Comme Ismael Aiaz, de Toliara, Mister Malagasy 2014 a brillé en décrochant magistralement le titre Mister Globe sur 50 candidats dans le monde entier. Aujourd'hui, le dernier Mister élu, Edwin Inki poursuit son chemin en tant que Model. Ce dernier étant très présent au niveau du comité, a été renommé par le comité et le jury pour porter l'écharpe de l'Ambassadeur Malagasy 2019. Sophie Randria quant à elle, a été nommée Ambassadrice 2019.

« Casting » dans le vieux continent

Edwin Inki, Ambassadeur Mister Malagasy 2019

Les candidats, majoritairement des étudiants, ont entre 17 et 25 ans. Malgache de père et/ou de mère, l'idée est de trouver des personnes ayant une ambition et / ou des projets pour Madagascar. Les Miss et Mister Malagasy doivent être prêts à défendre les couleurs malgaches au niveau mondial. D'après Sam Ralantoarison, Président du comité Miss Mister Malagasy, « les participants ont issus de toutes les grandes villes de France ainsi que quelques pays d'Europe dont l'Italie, L'Allemagne, la Suisse et la Russie. Notre équipe sillonne toute la France et l'Europe pour trouver la perle rare, qui mérite de représenter l'image de notre pays. En plus de la beauté physique, nous cherchons des personnes qui sont motivées d'eux-mêmes et prêtes à endosser le rôle pendant l'année de son sacre. » Toujours lui de continuer que « nombreux de ces jeunes ne parlent pas la langue malgache, ainsi comme dans les précédentes éditions, nous leur donnerons l'envie de connaitre les Malagasy, de découvrir la culture de la Grande île, de s'approcher de notre pays et bien évidemment d'apprendre la langue. Nos préparations et encadrements ont commencé depuis janvier, les séances photos et tournage avec nos candidats continuent en ce moment même. » Après une présence bien marquée à la RNS de Vichy pendant le week-end pascal, les « casting » continuent et les candidats ont commencé à rencontrer les futurs candidats et les préparer tant physiquement que mentalement. Chaque candidat doit passer sous les yeux méticuleux des membres du jury. Constitué par des acteurs culturels, le jury rassemble des photographes, conseillers en image, styliste, anciens mannequins et d'anciennes miss.