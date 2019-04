Libye: Paris dément tout soutien au maréchal Khalifa

L'Armée nationale libyenne (ANL) a lancé une offensive en direction de Tripoli, il y a quelques semaines, qui a fait plus de deux cent vingt morts et plus d'un millier de blessés graves.

Le ministère de l'Intérieur du gouvernement d'union nationale libyen, reconnu par la communauté internationale, a accusé la France de soutenir le maréchal Khalifa Haftar. Son ministre, Fathi Bach Agha, a ordonné "la suspension de tout lien entre (son) ministère et la partie française dans le cadre des accords sécuritaires bilatéraux (...) à cause de la position du gouvernement français soutenant le criminel Haftar qui agit contre la légitimité".

Des accusations que Paris juge de "complètement infondées" . "La France soutient le gouvernement légitime du Premier ministre, Fayez al-Sarraj, et la médiation de l'ONU pour une solution politique inclusive en Libye", a souligné une source élyséenne, ajoutant :"Ce sont des déclarations attristantes".

Paris et Tripoli entretiennent une coopération sécuritaire pour la formation de la garde présidentielle du Premier ministre. Un malaise règne dans les cercles diplomatiques français. Au Quai d'Orsay comme à l'Elysée, on est "un peu estomaqué " par ces accusations et on appelle à " remettre les pendules à l'heure", tout en dénonçant une "offensive anti-française".

Le Premier ministre libyen, Faïez Sarraj - reconnu par la communauté internationale mais contesté par le maréchal Haftar -, ne cache pas son agacement, dans un entretien au Monde. "Nous sommes surpris et perplexes face à la position de la France. Comment un pays qui aspire à la liberté, aux droits humains et à la démocratie peut-il avoir une position si peu claire à l'égard de notre peuple ? ", s'est-il interrogé.