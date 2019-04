Ile Maurice: Affaire Lutchigadoo - Une journaliste menacée par les proches du suspect

Elle a été menacée par les proches de Kusraj Lutchigadoo dans la salle d'audience ce mercredi 24 avril. Depuis, cette journaliste craint pour sa sécurité et compte déposer une Precautionary Measure pour menaces.

Elle assistait à la comparution de Kelvy Lutchigadoo pour une affaire de drogue au Bail and Remand Court aujourd'hui lorsque la mère du suspect, accompagnée d'un proche, s'est assise derrière elle et a dit «Mo pou trap sa zournalis la par so sévé kan fini ici.»

Pour éviter les problèmes, la journaliste a préféré quitter la salle avant la fin de l'audience. Mais en vain. La mère de Kusraj et Kelvy l'a suivie et lui a dit «Kan mo garson so prosé fini, to pou koné.» Craignant pour sa sécurité, la journaliste consignera une Precautionary Measure.