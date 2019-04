Cote d'Ivoire: Activités gouvernementales - Conseil des ministres et rencontre avec des chefs traditionnels ce mercredi à Yamoussoukro

Le Président de la République, Alassane Ouattara, arrive, ce mercredi 24avril 2019, dans la capitale politique. Il y présidera la rencontre hebdomadaire du gouvernement et échangera avec des chefs traditionnels.

Le Chef de l'Etat, Alassane Ouattara, préside aujourd'hui dans la capitale politique, le traditionnel Conseil des ministres. Cette année, c'est le premier rendez-vous de Yamoussoukro. Le Président Ouattara avait promis de faire un Conseil des ministres par trimestre à Yamoussoukro. La dernière rencontre avait eu lieu, le 18 décembre. Au cours de celle-ci, le gouvernement avait pris de nombreuses décisions, entre autres deux communications pour accroître la production énergétique en Côte d'Ivoire. La première était relative au projet de renforcement de la centrale thermique Azito. L'Etat a conclu en septembre 2016 avec Azito Energie un protocole d'accord, pour la réalisation d'une centrale thermique additionnelle à cycle combiné « Azito phase 4 » de 253 MW sur le site de la centrale Azito, dans la commune de Yopougon.

Cette nouvelle centrale sera équipée d'une turbine à gaz de 179 MW et d'une turbine à vapeur de 74 MW, pour une production d'environ 2 000 GWh. Le montant total des investissements s'élève à 225,8 milliards de francs Cfa pour une projection en termes de création d'emplois établie à 2 000 emplois directs en phase de construction et 10 emplois directs supplémentaires en phase d'exploitation. Le démarrage des travaux était prévu à la fin du 1er trimestre 2019 en vue de la mise en service de la turbine à gaz au 3e trimestre 2020 et de la turbine à vapeur au 3e trimestre 2021.

La deuxième communication concernait la réalisation de la centrale thermique "Ciprel 5" d'une capacité installée de 390 MW à Jacqueville. Elle est composée d'une turbine à gaz de 260 MW et d'une turbine à vapeur de 130 MW, pour une production d'environ 2 876 GWh. Le montant total des investissements s'élève à 247,9 milliards de francs CFA pour une projection en termes de création d'emplois estimée à 2 500 emplois directs en phase de construction et à 100 emplois directs supplémentaires en phase d'exploitation. Le démarrage des travaux et la mise en service des turbines de "Ciprel 5" sont respectivement prévus aux mêmes dates que celles d"'Azito phase 4".

C'est au cours de ce Conseil des ministres que l'ordonnance levant l'incompatibilité entre la fonction de président de Conseil régional et celle de membre du gouvernement a été levée.

Outre la rencontre avec les membres de l'équipe gouvernementale, le Président Ouattara échangera avec des chefs traditionnels. Mardi à Abidjan, il a rencontré les têtes couronnées Tchaman, Attié, des grands ponts et du Sud-Comoé.