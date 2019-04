Algérie: "Barid al-Layl" de Hoda Barakat remporte le prix international du Roman arabe 2019

-"Barid al-Layl" de l'écrivaine libanaise, Hoda Barakat s'est adjugé, mardi à Abou Dhabi, le prix international du Roman arabe 2019 (Booker).

Née à Beyrouth en 1952, Hoda Barakat a exercé dans l'enseignement et le journalisme. Elle vit actuellement à Paris où elle a publié six romans, deux pièces de théâtre et un recueil de récits.

Elle a participé à la rédaction de plusieurs livres collectifs en français et ses œuvres ont été traduit en plusieurs langues.

Suite à cette distinction, l'écrivaine recevra une enveloppe de 50.000 dollars, et son roman sera traduit en anglais.

Le jury de cette édition, présidé par le chercheur et critique Charafdin Majdolin, est composé des poétesses et écrivaines saoudienne Fowziyah Abu Khalid et jordanienne Zulaikha Aburisha, de l'académicien et critique libanais Latif Zeitouni et de l'académicienne et traductrice chinoise Zhang Yong Yi.