Burkina Faso: USSU-BF 2019 - 1160 jeunes à Ouagadougou pour les finales

2019 est l'occasion pour l'ensemble des scolaires et universitaires de revivre avec passion, le sport et avec plus de détermination. Après trois ans de léthargie, il était temps que l'USSU-BF reparte sur de nouvelles bases et puisse relever de nouveaux défis sportifs, humains et organisationnels.

«Ce sont des querelles interpersonnelles, égoïstes et égocentristes qui ont fait laisser de côté les intérêt des enfants au profit des uns et des autres. Mais avec la volonté affichée des trois ministres en charge de cette compétition, nous sommes parties pour de bon pour que l'USSU-BF soit le creuset de notre sport national», rassure Hermann Yabre, secrétaire général du ministère des Sports et des Loisirs.

Pour joindre l'utile à l'agréable, il est prévu un match de gala entre les membres du gouvernement et les scolaires en levée de rideau. Aussi, un hommage sera rendu à Iron Biby qui a battu un nouveau record du monde Guinness le 23 Avril 2019 à Londres. A entendre le SG, un accueil bien mérité sera réservé au championnat du monde de Log Lift dès son arrivée à l'aéroport international de Ouagadougou jusqu'au stade Issoufou Joseph Conombo.

L'USSU-BF 2019, ce sont 404 établissements engagés et 18887 licences traitées. Pour les finales de cette édition, ce sont 1160 jeunes qui sont déjà à Ouagadougou depuis le 23 avril.