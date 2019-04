Afrique: CAN U17 - Le Syli national de Guinée se qualifie en finale en dominant le Nigéria

Le Syli national de moins de 17 ans e qualifie en finale en dominant le Nigéria

Le Syli national de Guinée des moins de 17 ans s'est qualifié pour la finale de la coupe d'Afrique des nations (CAN U17) Tanzanie 2019 en dominant son homologue du Nigéria aux tirs au but dans l'après-midi de ce mercredi 24 avril.

Les deux équipes ont fait jeu égal (0-0) au terme des 90 minutes. Aux tirs au but, le Syli a réussi 10 tirs contre 9 pour les jeunes nigérians.

En finale, le Syli national jouera dimanche prochain contre le vainqueur de la seconde demi finale qui oppose le Cameroun à l'Angola.

Lors des CAN 1995, 2015 et 2017, le Syli cadet avait terminé à la troisième place.

League de champions : le Horoya AC bat Orlando Pirates et se qualifie en quart de finale

Dans le cadre de la sixième et dernière journée des matchs de groupes de la ligue africaine des champions (LDC), le Horoya Atletic Club(AC) de Guinée a dominé Orlando Pirates de l'Afrique du Sud 2 buts à 1 dans la soirée du samedi 16 mars 2019 au stade du 28 septembre de Conakry. Le champion [... ]...

Éliminatoires CAN U23: le Syli national de Guinée s'impose à Conakry face au Sénégal Dans le cadre de la phase aller du second tour des éliminatoires de la coupe d'Afrique des nations (CAN) de football des moins de 23 ans de 2019, le Syli espoir de Guinée a difficilement battu son homologue du Sénégal 2 buts à 1 au stade du 28 septembre de Conakry. Les Guinéens ont ouvert [... ]...

CAN U: le Syli cadet bat le Sénégal et se relance Dans le cadre de la deuxième journée des matchs de groupes de la coupe d'Afrique des nations (CAN) des moins de 17 ans Tanzanie 2019, le Syli cadet de la Guinée a battu son homologue du Sénégal 2 buts à 1 dans l'après midi de ce jeudi 18 avril 2019. Les sénégalais ont ouvert le [... ]...