Sénégal: Inauguration bureau sous-régional FAO, jeudi

Dakar — Le bureau sous-régional de l'Organisation des Nations unies pour l'agriculture et l'alimentation (FAO) pour l'Afrique de l'Ouest, sis aux Almadies (résidence Moustapha Mbacké), sera inauguré jeudi à partir de 8h30, annonce un communiqué transmis à l'APS.

Il précise que cette cérémonie sera présidée par le ministre sénégalais de l'Agriculture et de l'Equipement rural, Moussa Baldé, et le directeur général de la FAO, José Graziano da Silva, en présence du commissaire chargé de l'agriculture, de l'environnement et des ressources en eau de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), Sékou Sangaré.

Selon le communiqué, ce bureau devrait permettre de "renforcer la présence de la FAO dans la sous-région et de faire ainsi plus efficacement face aux multiples défis de la lutte contre la faim".

"Le bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique de l'Ouest détermine, planifie et met en œuvre les activités prioritaires de la FAO en Afrique de l'Ouest", renseigne le communiqué, précisant qu'il est composé d'une "équipe pluridisciplinaire d'experts techniques", dirigée par Gouantoueu Robert Guei.

Il soutient les 15 pays membres de la CEDEAO "dans leur combat contre la pauvreté et la marginalisation et promeut la sécurité alimentaire et nutritionnelle notamment par le biais d'avis et d'assistance technique coordonnée, mais également les 17 pays membres du CILSS dans le renforcement de la résilience des pays du Sahel".

"Les activités prioritaires de la FAO visent à accélérer, sur une base durable, le taux de croissance de la productivité agricole et améliorer la compétitivité du secteur, pour renforcer la sécurité alimentaire et faire reculer la pauvreté, tout en préservant les ressources naturelles, dans le cadre d'une action de grande envergure sensible aux questions de parité", peut-on lire.