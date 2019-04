Afrique: Opep - Quatre pays africains bénéficient d'une aide de quatre-vingt un millions de dollars

L'enveloppe de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) en faveur du Burkina Faso, de l'Ethiopie, de la Guinée et du Malawi permettra de fournir un appui au développement des secteurs de l'infrastructure, de l'agriculture et de mener des activités de lutte contre la pauvreté.

Le nouveau financement sera octroyé via le Fonds de l'Opep pour le développement international (OFID). Selon l'Emirates News Agency, un premier financement de dix-neuf millions de dollars permettra au Burkina Faso de réhabiliter l'axe routier Tougan-Ouahigouya sur 94 km. Ce qui va améliorer la connectivité des zones de production du pays à la capitale Ouagadougou et facilitant l'accès d'environ deux cent cinquante mille personnes aux services sociaux de base. Une deuxième enveloppe de vingt-deux millions de dollars sera accordée à l'Ethiopie pour réhabiliter l'axe routier Dilla-Bulle-Haro Wachu sur 68 km. Le projet devrait impacter plus de sept cent trente mille personnes et leur permettre de bénéficier d'un meilleur accès aux services sociaux.

Avec plus de vingt-cinq millions de dollars, c'est la Guinée qui bénéficie du financement le plus important. Celui-ci permettra la mise en œuvre du Programme « Agriculture familiale, résilience et marchés en Haute et Moyenne Guinée » visant à assurer la sécurité alimentaire et à réduire la pauvreté. En améliorant les infrastructures, le projet devrait bénéficier à près de quatre cent cinquante-cinq mille personnes.

La dernière enveloppe, d'un montant de quinze millions de dollars, ira au Malawi, dans le cadre du Programme de transformation de la vallée du Shire. À terme, ce programme vise à accroître la productivité agricole et la capacité commerciale d'environ cinquante-six mille familles de petits exploitants.