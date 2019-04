Cote d'Ivoire: Cohésion sociale à l'ouest - Mariatou Koné exhorte au vivre ensemble

Plus de conflits communautaires à l'Ouest de la Côte d'Ivoire. C'est le rêve de la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la Lutte contre la pauvreté, Mariatou Koné. Co-marraine de la première édition du « Paquinou dans le Cavally » qui a lieu à Guiglo le samedi dernier, elle a partagé cette vision avec les chefs traditionnels et les leaders communautaires.

Avant de les inviter à œuvrer au maintien de la paix à travers un vivre ensemble harmonieux entre les communautés Wê et Baoulé dans la région.

« Vivre ensemble, c'est n'est pas seulement être les uns près des autres, vivre ensemble c'est assumer des idéaux et destins communs, c'est nourrir des ambitions communes, c'est partager les mêmes joies et les mêmes peines, c'est être prêt à porter assistance à celui qui est dans le besoin ou dans la détresse.

Vivre ensemble c'est être soucieux de l'autre et de ce qui lui arrive» a-t-elle indiqué. Tout en exhortant les uns et les autres à la culture de la paix de sorte à mettre un terme aux conflits à répétition entre les deux communautés dont la plus grave est survenue en 2017 avec plus de 3000 déplacés internes.

Selon elle, le temps de la cohésion, de l'attente, de l'harmonie et de l'union doit revenir pour le bonheur des populations et de toute la région. C'est pourquoi, elle a salué les efforts des cadres du Cavally avec à leur tête la ministre, Anne Désirée Ouloto en faveur de la restauration de la paix et de la cohésion.

Avant Guiglo, Mariatou Koné était à Lakota pour apporter le « Yako » symbolique du gouvernement à 90 victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire des régions du Haut Sassandra et du Loh Djiboua dans le cadre du processus d'indemnisation.

Aussi 38 millions de FCFA et des bons de prise en charge médicale ont-ils été remis à 29 ayants droits de personnes décédées et à 61 blessés avec l'assurance de la ministre qu'aucune victime ne sera oubliée par l'Etat.

C'est pourquoi, au nom des victimes, Beh Antoine a vivement remercié la ministre et le chef de l'Etat, Alassane Ouattara pour les efforts en faveur de la cohésion sociale et de la paix en Côte d'Ivoire.