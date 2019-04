Togo: Teolis en phase de forte expansion

Teolis, le fournisseur d'accès à Internet (FAI), a considérablement développé ses services depuis le lancement de ses activités il y a un an.

Il a pris pied sur tous les segments de ce marché en forte croissance.

Des entreprises importantes ont signé des contrats pour sécuriser leur accès internet, en ligne principal ou en backup, et pour assurer les interconnexions entre leurs différents établissements et/ou filiales.

Les offres grand public et résidentiel, ont été déployées sur Lomé, en avance sur le calendrier annoncé.

Teolis se consacre maintenant au développement de son réseau grand public afin de satisfaire la demande très forte, en même temps que la consolidation des offres entreprises et internationales.

Cette phase d'expansion induit une importante contribution au développement économique du Togo, à travers des centaines d'offres d'emplois pour des postes techniques et commerciaux.

Teolis, n'est pas qu'un vendeur de tuyaux, mais se positionne surtout comme un partenaire stratégique des acteurs clés de la transformation digitale, en diversifiant ses offres, afin d'apporter un maximum de valeur ajoutée à ses clients.

Haut débit solidaire

Le fournisseur propose aussi à sa clientèle pro son réseau de partenaires internationaux et nationaux, afin de permettre des réponses personnalisées aux problématiques technologiques de plus en plus complexes.

Teolis a ainsi contribué à sécuriser plusieurs missions de conseil en organisation et en digitalisation pour de grandes entreprises.

En s'appuyant sur son réseau de partenaires, la société apporte des réponses globales, en intégrant différents domaines, tels que le diagnostic digital, le conseil en transformation digitale et en intégration digitale, la télésurveillance et la vidéosurveillance, les solutions Microsoft et des solutions de paiement digital.

Enfin, il n'y a pas de haut débit sans solidarité. Le Groupe a créé sa Fondation éponyme qui pilote une dizaine de projets de développement. Elle dispose de ressources pérennes ; 1% des redevances payées par les abonnés lui revient.