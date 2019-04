Ile Maurice: Corruption - Le PM «Fier» du classement de Maurice

Le Premier ministre est catégorique. Maurice peut être, selon lui, fier d'avoir le statut de «Full Democracy» selon le classement annuel de l'Economist Intelligence Unit. Pravind Jugnauth, qui répondait à une question de Reza Uteem, hier, mardi 23 avril, au parlement, estime que le classement effectué par Transparency International, le Corruption Perceptions Index 2018, ne «dit pas tout».

Reza Uteem a fait ressortir que Maurice continue de dégringoler du classement depuis ces dernières années. En 2014, Maurice était 47e. Pravind Jugnauth a alors fait référence à la dégringolade de Maurice dans l'Indice de corruption de 2000 à 2004. Le pays avait chuté de la 37e place pour passer à la 54e place. Un commentaire qui a eu le don d'agacer les membres de l'opposition. «Is it because of me ? As if I was running the country then», a rétorqué le Premier ministre. «Plito PTr mem», a lancé, de son côté, Shakeel Mohamed.