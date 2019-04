Cote d'Ivoire: Deuxième réunion du conseil municipal de Yopougon - Kafana fait adopter un budget de plus de 7 milliards

"La vision que nous avons de Yopougon et que nous partageons avec la population est de faire de notre commune, une cité moderne, dynamique, économiquement attractive, qui offre à tous un cadre de vie agréable, une cité où il fait bon vivre ». Cette profession de foi est du député-maire, Gilbert Koné Kafana.

Il l'a exprimée vendredi dernier lors de la 2ème réunion du Conseil municipal au cours de laquelle il a fait adopter, à l'unanimité, le budget 2019 d'un montant global de 7, 065 milliards de FCFA.

Outre ce budget qui épouse la vision et les ambitions du premier magistrat de Yopougon, le conseil a également validé « le Plan triennal 2019-2020-2021 » d'une valeur de 6,054 milliards de FCFA décliné en 25 projets majeurs de développement « qui répondent aux besoins croissants de nos populations ».

Au nombre de ces projet, le ministre d'Etat Gilbert Koné Kafana a énuméré, entre autres, des travaux de voirie de quartiers non bitumés, dont "Koweit ", "Kouté" et le sous quartier "Diop" de Niangon mais également les travaux de pavage des accotements de "la rue des Princes".

Il s'agit également de projets de construction d'infrastructures économiques, notamment la construction du marché de "Camp militaire" qui permettra, sous peu, d'installer environ 500 vendeuses et vendeurs du quartier.

L'on n'omet pas non plus la construction du marché de gros de Gesco qui sera l'un des plus grands marchés de Côte d'Ivoire selon le maire.

A cela, s'ajoutent des infrastructures culturelles au nombre desquelles la Médiathèque ou « la Maison des jeunes » qui abritera une bibliothèque multimédia, une salle informatique, une vidéothèque et un incubateur qui servira de pôle d'insertion professionnelle, d'orientation et d'information sur les formations et emplois jeunes. «

Nous sommes au travail parce que Yopougon doit prendre sa place dans le processus d'émergence de notre pays sous le leadership gagnant du chef de l'Etat, Son Excellence Alassane Ouattara », a déclaré Kafana. En tout cas, l'occasion était belle pour le maire de Yopougon de réaffirmer qui son conseil et lui sont au travail.

Et il n'a pas manqué d'en appeler à l'implication de chacun, surtout à se préparer aux changements qui vont s'opérer par la réalisation de grands projets structurants et d'infrastructures de l'Etat sous le leadership gagnant du chef de l'Etat.

En somme, pour le maire de la plus grande commune du district d'Abidjan, « Yopougon doit prendre sa place dans le processus d'émergence de notre pays ».

Le trésorier principal de la commune, les chefs de commandements des forces de sécurité, les chefs des communautés, les députés de la circonscription étaient là en synergie avec le maire et le conseil municipal. Il faut noter que le conseil municipal est au travail depuis son installation en décembre 2018.