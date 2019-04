Afrique: CAN 2019 - La Guinée va jouer ses chances à fond (président Fédération)

Dar-Es-Salam — La Guinée va jouer ses chances à fond à la phase finale de la CAN 2019 prévue du 21 juin au 19 juillet, a déclaré à l'APS, le président de la Fédération guinéenne de football, Antonio Souaré.

"On ne se cache pas, la Guinée est une grande nation de football qui a connu un passage à vide. Nous jouerons pour aller le plus loin, tenter toutes nos chances et si Dieu qui est le maître des mondes fait qu'on se trouve au point final, nous ne demanderons pas mieux", a-t-il dit.

Selon le président de la FEGUIFOOT, le Syli national ira en Egypte pour jouer les premiers rôles.

"La Guinée n'a pas seulement un grand potentiel en seniors, nous sommes en train de travailler pour assurer la relève", a-t-il dit, soulignant que quand les fondations seront solides, "on atteindra forcément nos objectifs de victoire en phase finale seniors".

Absente de la CAN 2017 au Gabon, le Syli national fait son retour à la phase finale de la prochaine Coupe d'Afrique des nations et évoluera au premier tour dans le même groupe B en compagnie du Nigeria, de Madagascar et du Burundi.

La Guinée avait terminé premier de son groupe de qualification à la CAN 2019 devant la Côte d'Ivoire, la République Centrafricaine et le Rwanda.