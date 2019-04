Sénégal: UCAD - Des ordinateurs portables et d'autres matériels à des étudiants non-voyants

Dakar — L'association des femmes retraitées de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar (AFRUCAD) a offert, mercredi, des ordinateurs portables et des papiers brailles destinés aux étudiants non-voyants de cet établissement supérieur, a constaté l'APS.

Le don est composé de six ordinateurs portables, de six dictaphones et de 50 rames de papiers brailles d'un montant de plus d'un million huit cent mille (1 800 000) francs CFA.

"Nous sommes venues appuyer notre institution qui nous a tout donné en apportant du matériel notamment des ordinateurs, des dictaphones et des papiers brailles à nos étudiants non-voyants", a dit la présidente d'AFRUCAD, Khadi Sène Camara Dia.

Elle a rappelé que son association soucieuse du bien-être des étudiants de l'UCAD, procède régulièrement à des remises de don de ce genre pour appuyer l'effort consentis par les étudiants.

"Avec ce matériel d'appoint, vous gagnez en temps et en énergie, mais surtout en efficacité, pour le reste, la direction du service universitaire et de vie à la communauté se chargera d'en faire le suivi nécessaire", a pour sa part souligné le doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'UCAD, Pr Mamadou Badji.

Par ce geste, a-t-il ajouté, AFRUCAD, indique le chemin à suivre pour stimuler les efforts consentis par l'UCAD dans le processus d'amélioration des conditions d'étude des étudiants vivants avec un handicap.

"Vous n'imaginez pas toute la satisfaction que nous avons de recevoir ce lot de matériel composé d'ordinateurs, de dictaphones, des papiers brailles", a salué la porte-parole du collectif des étudiants non-voyants de l'UCAD, Amy Dieng.

Ce matériel impactera positivement sur leurs résultats, a-t-elle dit, assurant que les bénéficiaires en feront un bon usage pour pouvoir le léguer aux générations futures.