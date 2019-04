Maroc: ABL Aviation annonce le démarrage effectif de ses activités à Casablanca

Après New York, Dublin, Dubaï et Hong Kong, la compagnie de leasing aérien ABL Aviation a annoncé mardi le démarrage effectif de ses activités à Casablanca.

"Nous croyons fortement en le potentiel qu'offre le marché aéronautique dans le continent africain et nous estimons avoir l'expertise et l'expérience nécessaires pour accompagner son développement à travers notre modèle d'affaires original, efficace et porteur", a indiqué, lors d'une conférence de presse à Casablanca, le fondateur et directeur général d'ABL Aviation, Ali Ben Lmadani, rapporte la MAP.

"Par notre installation à Casablanca, nous cherchons à offrir des solutions innovantes aux compagnies aériennes africaines et un modèle d'affaires unique que nous avons réussi aux Etats-Unis, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient", a-t-il expliqué.

ABL Aviation, basée à Dublin et qui s'est installée au Maroc en 2017, est la seule et unique entreprise basée en Afrique à offrir un service complet de location d'avions commerciaux. Elle a obtenu récemment le statut CFC (Casablanca Finance City) en vue d'investir dans le marché aéronautique africain et faire de Casablanca son hub régional pour l'Afrique en apportant des solutions de financement uniques dans le continent.

"En plus du savoir-faire, de la haute technicité et de l'expertise en ingénierie financière de nos équipes, nous sommes fiers au sein d'ABL Aviation de pouvoir offrir à nos clients-partenaires un support technique pointu et des stratégies d'investissement uniques", a assuré M. Ben Lmadani.

Lors de ses deux premières années de démarrage, ABL Aviation a mis le focus sur les bailleurs de fonds pour se concentrer juste après sur la concrétisation et l'augmentation des transactions avec ses partenaires financiers.

Forte d'un partenariat exclusif au Japon avec le groupe japonais de services financiers SBI qui s'élève à un financement annuel de 1,5 milliard de dollars, ainsi que d'autres partenariats avec des organismes financiers de taille aux États-Unis d'Amérique, ABL Aviation dispose de solutions complètes pour financer les appareils aéronautiques pour le compte des compagnies africaines.

Depuis sa création en 2015, ABL Aviation a généré environ 400 millions de dollars d'investissements et est à l'origine du financement, de la location et de la gestion de 20 avions dans le monde.